“Me voy de Santiago llena de todo lo compartido”

Hoy 21:02 -

“Somos el sol, somos la tierra, la era, la reflexión y la manera, los dueños de la acción o la ceguera, convirtamos el dolor en herramienta”. La primera estrofa de “Sol y tierra” de la cantautora colombiana Ivonne Guzmán, se escucha en la Redacción deEL LIBERAL en la voz de su autora quien, guitarra en mano, sentada en el techo, interpretó este éxito que forma parte de su álbum “Sue”.

La artista internacional, que trascendió tras su paso por el grupo Bandana, antes de partir a Buenos Aires visitó EL LIBERAL. La actual vocalista del grupo “La Delio Valdés”, estuvo en la “Madre de Ciudades” para dictar un taller sobre Técnica Vocal Fonoarticulatoria y también brindar dos conciertos: uno en la Roca Pub y el otro en el Teatro La Casa.

“Ha sido una experiencia maravillosa. Me ha sorprendido y ha sobrepasado todas mis expectativas, y la verdad que vine con muchas, todo lo que he vivido en estos días en Santiago”, resaltó en su entrevista con EL LIBERAL. “La primera vez que vine con La Delio Valdés vi como los santiagueños estaban conectados con el arte, y eso me emocionó mucho.

Regresar a Santiago, para mí era contactarme con eso que me emocionó tanto. Fue eso y mucho más. Fue eso y compartir el conocimiento en el taller”, precisó la joven compositora. “Fueron dos días de conocer gente maravillosa.

Los dos shows salieron muy bien. Tocamos en el bar Roca, al aire libre. Nos trataron muy amablemente. Y luego en el teatro La Casa. Es una sala hermosa y Yan (Pilán) es un caballero, una persona muy cálida”, recalcó. Ivonne vino a Santiago de la mano de Gonzalo Velázquez, Ale Carabajal y Mariano Sarquiz, integrantes de Los Arcanos del Desierto. Cuando se refiere a ellos, Ivonne remarcó: “Qué te puedo decir de los chicos. No tengo palabras para agradecerles a ellos.

Mariano, Gonzalo y Ale han sido quienes hicieron todo para que yo esté súper cómoda en mi estadía y, además, hicieron todo para que yo esté aquí. Muy agradecida, súper feliz. Me voy llena de todo lo compartido y de todo lo vivido”. De la explosión de Bandana en los grandes estadios del mundo a los espacios más íntimos para los conciertos ha significado todo un proceso en la vida de Ivonne.

“Estar en espacios pequeños, principalmente, me permite compartir mi música. He pasado por muchos proyectos y he puesto mi energía en nuevos proyectos que me inspiran y que me enriquecen”, especificó la artista a EL LIBERAL.