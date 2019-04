Hipertensión: ¿a qué hora tomar la medicación?

Hoy 22:20 -

o tenemos la misma tensión arterial a lo largo del día. Tenerla alta de noche parece que tiene más riesgo que de día y que casi la mitad de los pacientes puede estar mal diagnosticado, según un reciente estudio. Así, la hora de la medicación cobra nueva importancia.

Es más peligroso tener la tensión alta por la noche que por el día y la medicación convendría tomarla antes de dormirse en vez de a primera hora de la mañana. Este es la conclusión que se desprende de un amplio estudio en el que se ha monitorizado la presión de más de 18.000 personas durante las 24 horas y que se ha publicado en el European Heart Journal.

El riesgo de la tensión alta de noche Lo que el estudio deja patente es que hay mayor peligro de sufrir un accidente cardiovascular, como un ictus o un ataque al corazón, si los niveles de tensión están altos por la noche. Bajar la presión por la noche reduce un 53% el riesgo de padecer un ictus o infarto. Concluye que, independientemente de que los niveles de presión estén altos o no por el día, son los nocturnos los que más riesgo tienen. De ahí la recomendación de que la medicación se tome una vez ya en la cama. Las posibilidades de sufrir un infarto, una insuficiencia cardiaca o un ictus se reducen hasta un 53% si la medicación anti hipertensión se toma al acostarse.

¿Sube más durante el sueño?

Que se tenga la presión alta por la noche, no significa que sea más alta que durante el día. De hecho, no suele serlo. Por la noche, estamos relajados y la presión casi siempre baja. Lo que se debe vigilar es que sea alta para los parámetros que se consideran normales a esas horas. Los valores de presión nocturnos no pueden superar los 120-80 Durante el día debería estar por debajo de 135 (la alta) y 85 (la baja), pero de noche no puede pasar de 120-80. • Estos valores son una media orientativa y dependen de otros factores.

Las mujeres tienen unos valores más bajos que los hombres desde la adolescencia y hasta los sesenta años aproximadamente. Después ya se equiparan.

Por qué se mide mal la presión Normalmente la presión se mide solamente una vez. En el ambulatorio o la farmacia, cuando nos la tomamos, puede dar unos resultados equivocados por varios factores.

• Como se ha visto, no tenemos la misma presión a lo largo de todo el día.

• Antes de realizar la medición puedes haber tomado sustancias excitantes como chocolate, té o café.

• El hecho de fumar un cigarrillo u orinar o evacuar justo antes de tomarte la presión puede alterar los resultados de la prueba.

• A algunas personas estar frente a un doctor les pone algo nerviosas y eso hace que en el momento de medir la tensión obtenga valores por encima de lo normal.

Así se ha constatado que el 47% de los hipertensos están mal diagnosticados. Cómo medir (bien) tu tensión arterial en casa. En vista de estos resultados, la recomendación es que se haga una medición con el sistema MAPA. Es decir, un seguimiento de la presión las 24 horas.

Consiste en que se le coloca a la persona un tensiómetro portátil, que va tomando la presión automáticamente cada cierto tiempo a lo largo del día. Cómo afecta la tensión a tu salud Si estás por encima de los valores recomendados de presión arterial significa que tu sangre circula por tu cuerpo a mayor velocidad de lo recomendable.

Eso es malo porque entonces a su paso desgasta más las venas y arterias, que se debilitan y endurecen poco a poco.

CUIDADOS

Tres cosas que te ayudan a bajar la tensión

Por eso, si las cifras son altas, se ha de poner remedio. Cuando los cambios en el estilo de vida y frenar el sobrepeso no son suficientes para regular la presión arterial puede ser necesario recurrir también a los fármacos. Siempre será el especialista quién tomará esta decisión según cada caso.

Los tratamientos suelen ser personalizados y se recetan uno o varios medicamentos. Unos impiden que las venas se contraigan y los diuréticos favorecen la eliminación de agua y sodio.

La medicación, mejor por la noche

A tenor de los resultados del estudio, se deduce que el mejor momento para tomar la medicación y mantener la presión a raya es cuando hay más riesgo. Por tanto, antes de ir a dormir.

Los médicos especialistas en cronobiología, señalan que, aunque las funciones del cuerpo se ralentizan por la noche, la asimilación del fármaco no se ve afectada de manera significativa, al contrario, es más eficiente y los efectos son más prolongados cuando se ingiere por la noche, es la conclusión a la que llegaron. La asimilación del fármaco tomado antes de ir a dormir es mucho más eficaz.

Hay médicos que consideraban más apropiado tomarla primero por la mañana para disminuir los olvidos. Según estudios de la Asociación de la Sociedad Española de Hipertensión, más de la mitad de los pacientes no lo toma a la hora que el médico les ha indicado y evitar las interrupciones del sueño que provocan los antihipertensivos diuréticos. (Levantarse a orinar durante la noche).

Todos estos estudios e investigaciones concluyen que los beneficios de la toma nocturna de los antihipertensivos son mucho más convenientes que en otra hora, de todos modos, desde la Sociedad de Cardiología de Santiago del Estero aconsejamos realizar un estudio conjunto con el médico cardiólogo de cabecera para encontrar la mejor medicación y la forma de suministrarlo.