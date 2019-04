Pilar Sordo y el feminismo: “La lucha no es contra los hombres sino con ellos para generar igualdad”

Hoy 06:50 -

Clara, directa y contundente es la psicóloga chilena María del Pilar Sordo Martínez o Pilar Sordo cuando habla de temas como el feminismo, el acoso y el abuso sexual. “Estos delitos no pueden prescribir porque la gente lo habla cuando lo puede hablar”, enfatizó la profesional en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL.

Sordo llegará a Santiago este miércoles 17 para brindar una conferencia, a las 21, en el teatro 25 de Mayo sobre “Educar para sentir... sentir para vivir”. Antes, concedió una entrevista a EL LIBERAL en la que se refirió a la esencia de esta charla, al feminismo y a los abusos sexuales. Brindó consejos acerca de lo que debe hacer una persona cuando se queda sin trabajo.

¿Cuál es su opinión acerca del feminismo y los movimientos feministas?

Se trata de un movimiento muy antiguo, muy necesario. Las primeras discriminadas en la humanidad somos las mujeres, en distintas áreas, en distintas vías. Todo lo que está pasando ahora es muy necesario en términos de reajustar y empezar a caminar hacia un mundo donde seamos vistos como personas y no como mujeres y hombres. Creo que el gran desafío es desexualizar la relación hombre mujer en los espacios en los que no hay un consenso. Las feministas, de alguna manera, más activas, hemos ido trabajando más desde el silencio y desde la cosa más chiquitita, y me parece que se está logrando. Me parece fantástico.

Como todo cambio social, además tiene péndulo, tiene movimiento y va a ir encontrando un cauce y un camino en donde se va a entender que la lucha no es contra los hombres sino con los hombres para generar un movimiento que de verdad sea igualitario, que esa es la base de todo.

¿Un no es no, o como dice Ricardo Arjona: “Dime que no y pensando en un sí”?

No, Arjona nos hizo un flaco favor. Creo que grafica además una estructura muy antigua, de mujeres con mucho pensamiento mágico que no eran capaces de decir lo que sentían. Hoy en día, las mujeres somos capaces de pedir lo que sentimos, de reclamar cuando no se nos da lo que queremos que se nos dé, y de ser más conscientes con respeto a eso.

Entonces, creo que nos hizo un flaco favor. Un no siempre es un no, y uno tiene que ser clara en eso. Las mujeres hoy denuncian más el acoso Me parece perfecto que se denuncie y creo que delitos como el acoso y el abuso no pueden prescribir porque la gente lo habla cuando lo puede hablar.

Entonces, me parece perfecto que estén pudiendo mencionar y explicitar situaciones de ese estilo. ¿Por qué, particularmente, la televisión apuesta a la erotización?

Es porque a la televisión le interesa el rating y porque todo lo morboso genera que se despierte en nosotros las ganas de saber, de ver y de tener contacto con esas realidades. La erotización es una forma de ir moviendo las capacidades o los niveles de asombro de las personas y, por lo tanto, mantener a una población cautiva mirando un determinado medio.

Nosotros somos seres que desde el principio de la humanidad nos hemos conectado mucho con los miedos, con las rabias, con las tristezas. Vinimos a conocer la alegría posterior como un recurso de aprendizaje, pero creo que los medios saben manejar perfecto todo esto. Por lo tanto, potencian todas nuestras oscuridades en forma muy intensa. l Fuerte condena a los delitos de abuso y acoso.

"Estos no deben prescribir", afirmó. En la crisis actual, Pilar aconseja qué hacer ante la pérdida de trabajo. Pilar Sordo enfatizó que cuando una persona se queda sin trabajo tiene que "vivir el duelo y rápidamente empezar a desarrollar el potencial creativo en busca de una nueva ocupación". En su entrevista con EL LIBERAL, la escritora habló de la necesidad de preservar valores como el amor, la generosidad, la solidaridad, la justicia, la equidad y que no haya tanta desigualdad social.

¿Cómo enfrentar la pérdida de un puesto laboral?

Cuando uno se queda sin trabajo tiene que vivir el duelo, no hay otra fórmula. Hay que vivir el duelo, hay que hacer la pérdida y rápidamente empezar a desarrollar el potencial creativo que me lleve a intentar manejar de buena forma los recursos personales para conseguir lo antes posible otro trabajo. Hay que ser versátil, ser flexible y aceptar cualquier trabajo cosa de meterse la energía laboral y de ahí empezar a buscar lo que uno de verdad sueña, quiere para la vida.

Son estrategias necesarias para poder hacer eso. Cuando se llena el corazón es más fácil ganar todo lo demás. Creo que hoy en día la desconexión con el corazón, con el amor y con la energía positiva es tan brutal que genera muchas consecuencias, entre otras, que la abundancia no llegue también. La desconexión es lo que nos hace vivir países con mucha injusticia social, con mucha discriminación y con mucha desigualdad. Eso tiene que ver con la falta de conexión con el corazón. Entonces, si estuviéramos conectados con lo emocional, con los afectos y con el amor como fuerza más poderosa, sin dudas, que las cosas económicas también estarían mucho mejor.

¿Las habilidades blandas son tenidas en cuenta en el mundo laboral?

Hoy, las mal llamadas habilidades blandas, que yo le cambié el nombre de hecho con el libro y le puse competencias personales y habilidades emocionales, son las más importantes del mundo laboral. De esas depende que una persona se mantenga o no dentro de un trabajo y no tanto de las habilidades técnicas cognitivas que presente en un currículum formal.

Recién hoy, la gente de las empresas Pymes o grandes están tomando conciencia de eso, de lo relevante que es el que la persona que está entrando a trabajar no solamente sepa muchas cosas sino que además sea una buena persona en términos de desarrollo de habilidades, de empatía, de paciencia, de tolerancia a la frustración y otras tantas variables que incluyen estas competencias personales o habilidades emocionales.

Necesariamente, ¿se tiene que sufrir para aprender y superar cuestiones existenciales?

No, no necesariamente se tiene que sufrir para aprender, también se puede aprender desde la alegría. Yo, en un momento de la vida, pensé que el dolor era la única instancia de aprendizaje y no es así. Si bien los cambios más profundos del ser humano ocurren con el dolor y no con la alegría, me refiero a los cambios de valores, de prioridades, etc., creo que se puede aprender desde la abundancia y es lo que uno tiene que entender a lo largo de la vida.

¿Cuáles son los valores que las sociedades deben conservar?

Los valores que se tienen que mantener son el amor, la generosidad, la solidaridad, la reciprocidad, la justicia, la equidad, la ternura, la alegría, que de alguna manera haya igualdad de condiciones para todos, que no haya tanta desigualdad social. Todo pasa por un cambio amoroso del ser humano. Hacia allá, por lo menos, apuntamos los que intentamos sembrar todos los días.

¿A qué está asociada la felicidad en los seres humanos?

Se cometen varios errores. Uno de ello es suponer y pensar que la felicidad tiene que ver con la alegría, lo cual es un tremendo error. La alegría es una emoción muy momentánea, de muy corto tiempo. La felicidad es un estado mucho más profundo y permanente que tiene que ver con la paz, la serenidad, el silencio, la quietud.

Y eso no necesariamente lo puedo vivir estando contento sino también estando triste. El otro error es suponer que la felicidad tiene que ver con el tener cuando un estudio demostró que la felicidad tiene que ver con el necesitar menos y no con el tener más. Por lo tanto, la felicidad es una decisión que se configura todos los días y en donde uno trabaja diariamente para conseguir ese estado de paz o de serenidad que, de alguna manera, califica.