“Mi interés es llegar a la gente y que pueda reflexionar”

La psicóloga y ensayista chilena, Pilar Sordo, en sus conferencias, desacraliza temas duros y los desarrolla de manera amena. Tal como lo expresó en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, ella intenta traducir “al lenguaje sencillo cosas que son muy complejas y como afortunadamente tengo muchas historias que son las que respaldan mis caminatas eso va dando el toque de humor que hace más fácil digerir los mensajes”. Su “interés es llegar a la gente y el gran objetivo es que la gente pueda reflexionar y llevarse algo para su casa”. Y es lo que buscará hacer este miércoles 17 cuando brinde su conferencia en el teatro 25 de Mayo.

¿Educar para sentir es el único camino para formar a los seres humanos para el futuro?

Yo creo que lo importante es educar a personas que estén conectadas con sus emociones. Eso vigoriza o le da más fuerza al amor como fuerza universal, como poder de transformación y eso termina generando seres humanos menos prejuiciosos, más inclusivos, más conscientes de sí mismo y del otro. La conexión con las emociones tienen un pre paso que es como la conexión con la espiritualidad, digamos. Creo que es importante conectar ambas cosas en algún momento.

¿Se educa para sentir en América Latina, particularmente, y en el mundo?

No, no creo que se eduque para sentir en América Latina. Mi caso habitual de recorrido es el mundo hispano, pero no sé si en el mundo estamos todos tan preocupados de conectarnos con las emociones. Creo que hay una corriente muy fuerte que apunta hacia ese lado, que es todo lo que tiene que ver con la meditación, el crecimiento personal, etc., pero en términos reales, cotidianos creo que no, que no estamos conectados con las emociones ni se está educando en lo general, por lo menos en los sistemas tradicionales de educación. Ahí rescato el sistema Waldorf y el sistema Montessori que sí educa en emociones y en una educación bastante más integral.

¿Qué importancia tiene la expresión de las emoc i o n e s en el des a r r o - llo del ser humano?

P a r a mí es fund a m e n - tal la expresión de emociones porque eso nos conecta con el ser humano, con un ser y no con el tener y el hacer sino que con el ser. Tener la capacidad de expresar eso que se siente es clave en el desarrollo del potencial de cualquier ser humano.

¿De qué manera los padres tenemos que ser jodidos y no los amigos de los hijos?

Lo que pasa es que aquí hay que mezclar las cosas porque si mi labor como papá y como mamá es educar, no puedo ser grata en la educación, por lo tanto sí voy a ser jodida muchas veces. Además de ser jodida yo evidentemente soy cómplice de mis hijos y también soy amiga de ellos. El tema es que yo no me puedo quedar ahí porque eso es supercómodo y además fácil, que es lo que muchos papás y mamás hoy en día están viviendo, que es la complacencia permanente hacia sus hijos e hijas. Por sobre e l a c t o de ser amigo o amiga porque esto es gratuito, esto lo trae el amor y no hay ningún mérito en ser amigo o amiga de sus hijos. Lo complicado es entender que por sobre eso que yo soy mamá y papá y tengo la obligación de transformarlo o transformarla en la mejor persona posible. Y eso, claramente, no va a ser grato todo el tiempo.

¿Cómo inciden las redes sociales en la expresión de las emociones?

Las redes sociales van a influir dependiendo de cómo se usen. Se puede usar como un anestésico emocional, en donde la gente no expresa nada de lo que le pasa porque manda emoticones y los emoticones traducen las emociones. También se puede usar como una forma de expresar emociones que ojalá vayan acompañadas de expresiones verbales y de mirar al otro a los ojos. Es una herramienta que va a depender de cada persona de cómo usarla.

¿La Argentina es un país anestesiado emocionalmente?

Sí, es que la Argentina no es distinta de cómo está anestesiada emocionalmente toda América Latina. Las emociones se anestesian, generalmente, con cuatro elementos: comida, tecnología, los fármacos y el trabajo. Esa son las cuatro formas de que las emociones no molesten y que, de alguna manera, estén ahí calladitas sin molestar mucho.