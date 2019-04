FÚNEBRES | 14 de abril de 2019

Hoy 00:14 -

FALLECIMIENTOS

- Juan Manuel Infante

- María Teresa Gerez (Añatuya)

- Cecilia Carolina Batistela

- Amalia Gil de Duró (Bs. As.)

- Pedro Fabián Burgoa (Clodomira)

- Raúl Octavio Trungelitti

- Héctor Armando Zerda (La Banda)

- Rita Estela Paz

- Hilda Antonia Valdez (Frías)

- Francisco Villalba (La Banda)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Sus hijos Miriam, Gladys, Martha, Clara, Jorge, h. político, nietos Matias, Julieta, Barbi, Lara, Victoria, Aldana, Maria Emilia, Mateo, Juana, Antonela. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Sus hijos: Miriam, Gladhis, Martha, Clara y Jorge Coronel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Su hermana Luisa Armoha y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. El Sr. Decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma, la Sra. Vice Decana Lic. Josefina Fantoni, Sra. Secretaria de Administración CP. Carla C. Ferreyra, Sra. Secretaria Académica Prof. Ana M. Castiglione, Sr. Secretario de Extensión Vinculación y Transferencia Lic. Omar Layus Ruiz, Sra. Secretaria de Ciencias Técnicas y Posgrado Lic. Lidia Juliá, Secretario de Posgrado Dr. José Vezossi, Personal Docente y no Docente de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan el fallecimiento de la mamá de la Prof. de ésta casa de estudios.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. El alma de los justos verán a Dios. Compañeros y amigos de su hija Dra. Miriam Coronel del Laboratorio del Cepsi lamentan el fallecimiento de su madre y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. El Dpto. de Educación Física del colegio secundario Huaico Hondo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a la Prof. Marta Coronel en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. La Coordinación de la Carrera de Licenciatura en Enfermería de la FHCS y S de la UNSE, docentes, estudiantes, no docentes y egresados participan el fallecimiento de la madre de la profesora de la carrera, Dra. Miriam Coronel y acompañan en estos difíciles momentos a toda su familia. Ruegan cristiana resignación para todos sus afectos.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. El consejo Bioquímico de Santiago del Estero participa con dolor el fallecimiento de la madre de la Dra. Miriam Coronel . Ruegan oraciones en su memoria.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Comunidad educativa del colegio secundario de Chaupi Pozo participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la profesora Marta Coronel. Ruega una oración en su memoria.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. El Rector, Ing. Héctor Rubén Paz y la Vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, junto a la comunidad universitaria que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), participan del fallecimiento de la Sra. Teresa del Carmen Armoha y acompañan en este difícil momento a sus hijas, Gladys Coronel y Miriam Coronel, y a toda su familia.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. La Decana, Dra. Myriam Villarreal y la Vicedecana, Judith Ochoa, junto a la comunidad universitaria que integra la Facultad de Agronomía y Agroindustrias (FAyA) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), participan del fallecimiento de la Sra. Teresa del Carmen Armoha y acompañan en este difícil momento a su hija Gladys Coronel y a toda su familia.

ARMOHA, TERESA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. El Decano Normalizador, Dr. Eduardo Allub junto a la comunidad universitaria que integra la Facultad de Ciencias Médicas (FCM) de la Universidad Nacional de Santiago del Estero (UNSE), participan del fallecimiento de la Sra. Teresa del Carmen Armoha y acompañan en este difícil momento a su hija Miriam Coronel, y a toda su familia.

BATISTELA, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su hija Agostina y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo P.L. Gallo 330 s.v. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BATISTELA, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Pedro Mulki, hijos y respectivas flias. Acompañan a sus familiares en este dificil momento.

BATISTELA, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Gilberto y Cristina Parisini y sus hijos Daniel, Cecilia y Víctor; Franco y Josefina; Antonella y Sergio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BATISTELA, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Cecilia Parisini, su esposo Víctor Zamora, sus hijas Guadalupe y Emilia despiden con profundo dolor a su querida amiga Cecilia y acompañan a toda la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BATISTELA, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Pucho Paz y Olga Povedano, sus hijos Silvia, y José Retamosa, Olguita y Pablo Picca, Pauli y Roberto Navarro, Víctor y Constanza Cafferata participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga Ceci y ruegan oraciones en su memoria.

BATISTELA, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Las almas de los justos estan en manos de Dios " Monica Borras, sus hijos Virginia y Martin y Marcelo Barraza, participan su fallecimiento con mucha pesar. Elevan oraciones en su memoria.

BATISTELA, CECILIA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Que en este descanso eterno el Señor te proteja con su mirada. Las amigas de su hermana Laura; Vicky, Ma. Marta, Monica, Claudia, Zulma, Ana, Valeria, Norma, Judith, Irene, Mery, Fernanda, Roxana y Cecilia, acompañan en este doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

CANO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Amigo de toda la vida, nadie es reemplazable cusando los ssentimientos son tan profundos, conservaremos y guardaremos de el los mejores recuerdos, estarass siempre con nosotros. que los angeles te lleven al cielo. Tus amigos Erardo ( Jimmy ) Pitzalis, su esposa Muñeca Aguero, sus hijos Ariel Pitzalis, Antonio, Maria Eugenioa, nietos y bisnietos acompañan con profundo dolor a toda su familia.

CANO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Dra. Nora Acosta y flia., participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de la querida amiga Dra. Elsa Cano de Camusso y acompañan a su familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CANO, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/4/19|. Hasta siempre amigo Roberto. Batallaste con resistencia hasta el agotamiento, pero hoy, el Señor te recogió para tenerte a su lado, donde no hay dolor, ni tristeza, ni pesar; y allí donde todo es alegría, estarás vos, simpático y bonachón provocando risas con tus graciosos cuentos. Fuiste el puntal de tu familia junto a Susana quien al lado de tus hijos te asistió heroicamente en todo momento. También fuiste el sostén de un grupo de gente dispuesta a formar una comisión, la que presidiste con altura dejando una huella marcada y es la que hoy transitamos los jubilados mercantiles. Te recordaremos con cariñó por tu amable desempeño laboral. Nuestro sentido pésame a su esposa e hijos. Los amigos del Centro de jubilados y Pensionados Mercantiles. Descansa en paz, Roberto.

INFANTE, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Su esposa Blanca, sus hijas Aide, María Luz y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

INFANTE, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. El amor que nos diste estará por siempre en nuestros corazones. Su esposa Blanca, su hija Haydee, su nieta María Luz participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. La Piedad. Casa de duelo calle Ejercito Argentino Nº 586. Bº Parque Aguirre.

INFANTE, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Querido hermano te llevare en lo más profundo de mi corazón, porque fuiste buena persona, hijo, esposo, padre, abuelo y tío, reuniendo todas las cualidades que tiene un buen hombre. Deportista, gran jugador de futbol, brillando en los distintos clubes que te toco participar. Hoy 13 de Abril del 2019 me dejas con un dolor inmenso, pero acepto la voluntad de Dios, así descansas en paz y te reunirás con todos los seres queridos que te precedieron. Me sobran las palabras para describir todos tus ejemplos y el dolor que me causa tu partida. Su hermana Mirta Infante que te llevara siempre en su corazón. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cementerio La Piedad, casa de duelo Calle Ejercito Argentino 586 Bº Parque Norte.

INFANTE, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Su hermanos Mirta, Edmundo y Abel, sus hermanas políticas Bocha, Coqui y Ana, sus sobrinos Coco, Silvia, Omar, Tomas, Mariana, Noelia, Rita, Luis, Claudia, Sol , Silvana y demás sobrinos y sobrinos nietos. Te recordaremos siempre con amor y vivirás en el corazón de tu familia orgulloso siempre de tu rectitud. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs cemet. La Piedad. Casa de duelo calle Ejercito Argentino 586 Bº Parque Norte.

INFANTE, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Hermano, que tu descanso en los brazos del Señor, me den fuerzas para llenar el vacio que dejas en mi vida. Su hermano Edmundo Infante y Beatriz Espindola, sus sobrinas, Rita Infante y Luis Zerial , María Claudia Infante y Victoria Zerial participan con su dolor en su fallecimiento y elevan oraciones por al feliz resurrección de su alma.

INFANTE, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Rosa B. Espindola, Richard Aguilar, Oscar Aguilar y Paola González, Agustín Aguilar y Walter Orellana acompañan a su hermano Edmundo y demás familiares en este momento de dolor. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

INFANTE, JUAN MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Tío amado vuela alto, acompañamos a nuestras familias en estos momentos. Tu cuñada Bocha, sobrinos Coco, y Silvia Infante y familia participan con dolor su fallecimiento

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su esposa Amalia Correa, sus hijos Amalia Rosa, Mirta Graciela, Ana Isabel, Pedro Ernesto, nietos, bisnietos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio Asociación Bancaria. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Chino Gubaira, sus esposa Fabiola Vitar, sus hijos Oso y flia. Toti y flia. Gaby y María Guadalupe participan con profundo dolor el fallec. de Pedro, sus restos serán inhumados 9 hs. cementerio La Piedad. Casa de duelo Sta. Fe y Pedro L. Gallo sala VIP 2 ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su sobrino Julio Máximo Gómez Machado e hijas y fliares. participan con profundo dolor el fallecimiento de su tío Perico.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Viejito, fuiste y seras amor y bondad para todos. Gracias por tu vida y entrega sin limite. viviras eternamente en nosotros. Su hija Amalita, junto a sus bisnietos, Taitena, Guada, Fede, Tomi, Vale, Eva, Mia Ladislao y Delfina, participan con profundo dolor su partida y elevamos oraciones en su querida memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Señor ya está ante tus puertass, permitele el ingreso al Reino de los Bienaventurados. Sus nietos Valeria, Agustin, Santiago y Mariela, tu primer bisnieto Jeronimo Occhionero y tu nieto politico Alejandro Occhionero. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones. Su sobrino Ruben Ingratta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Su sobrino Ruben Ingratta y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Señor reecibelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Su sobrina Roxana Ingratta, hijos Fiorella y Fabriccio, participan con dolor su fallecimiento y rueegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su primo hermano Jose Rafael Ingratta, su esposa Teresa Silvia Giangreco y flia. participan con dolor su fallecimiento.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Siempre estarás en nuestros corazones. Que en paz descanses. Clarisa, Chiqui, Franco y flia., Mariana Arias y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Angela Marquetti de Ingrata, sus hijos Jose Antonio, Ernesto Daniel, Maria Marta y demas familiares, participan con dolor el falleciomiento del tio Perico. Ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Norma Auat, participa con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y amigo, acompañan a su flia. en este dificil momento. Ruega oraciones en su memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/3/19|. Juan José Milet e Isabel Ruben, sus hijos José y Maria Lami Hernandez, Martin, Emanuel y Lucia Medina Peregrin, nietos Valentin, Mateo y Facundo, participan su fallecimiento y ruegan oracioness en su memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Cesar Julio Suasnábar y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Hermano querido te Amará y llevaré en mi Corazón Eternamente, Tu hermana Gloria de Jesus Ingratta, sobrinois Maria Silvana Di Meo, Cinthia Di Meo, Gabriela Di Meo, Hugo Di Meo y nietos participan con profundo ddolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Dichosos los que sufren en la tierra y reparten amor porque Dios abrira las puertass del Cielo para ellos " Asi nos repartias amor ¡ Abuelo ! ¡ Así ! Nuestro pilar, Pilar de nuestra familia. El que siempre nos reunia a todos con amor ¡ Con mucho Amor ! Gracias Abuelo ¡ Gracias ! ¡ Dios te bendiga ! " Que brille para vos la luz que no tiene fin ". Su nieta Mariela.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su cuñada Argentina de Ingratta, sus sobrinos Roxana y flia., y Bruno y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a todos sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

INGRATTA, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Te despide con gran tristeza, tu hija Ana Isabel, su esposo Daniel Casadei y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LUQUE, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 00/4/19|. Juan Carlos Peña y su hijo Jesús Peña participan con hondo pesar el fallecimiento de Daniel Luque, hermano de Emilio Luque.

PAZ, RITA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Su hermano José Paz, sus sobrinos Cecilia y Juan, sobrinos nietos Iván y Pablo participan con dolor su partida. Sus restos son velados en Belgrano Sud 1126 y serán inhumados hoy 11 hs cemet. Jardín del Sol. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PAZ, RITA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Que brille para ella la luz infinita de Cristo. Su hermano Lito, hermana política Marta, sus sobrinos Rita, Silvia, Nico y demás familiares participan su fallecimiento.

PAZ, RITA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. En este momento de dolor por el fallecimiento de su hermana, acompañamos a Cushi, (amigo del alma desde nuestra niñez) y a sus sobrinos Ceci y Juanjo. Despedimos a Rita rogando que el Señor la tenga en la gloria y le de el descanso eterno, amén. Nelly, J. Carlos, Víctor, Pocholo, Nena y Toto Coronel.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su esposa Claudia, sus hijos, su madre Pochi, su hno. Enzo, nietos y demás fliares. participan su fallec. restos serán inhumados 10,30 hs. cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo, P.L. Gallo y Sta. Fe sala VIP Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Querido hermano vivirás eternamente een nuestros corazones. Su hermano Enzo, cuñada Claudia y sobrinos Maurizio y Giovanini, participan con profundo dolor su partidda y ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Querida Pochi y Enzo hoy el cielo recibió un nuevo ángel, el ya esta con Dios, con todo nuestro dolor y asombro por su partida los acompañamos en tan difícil momento y rogamos una plegaria por su alma. Sus primos José Luis y Esther Correa, sus hijos Paula , Diego y Carolina, sus nietos Agostina , Lionel, Thiago y Martina .

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su primo Alfredo Blanco, participa con profundo dolor su partida y ruega oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su sobrino y ahijado Rodrigo Blanco Piazza, su esposa Eunice Roldan e hijos Manuela, Catalina y Benjamin, participan con profundo dolor su partida y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para el la luz que no tiene fin.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su sobrino Alvaro Blanco Piazza, su esposa Jesica Curi, sus hijas Aina y Felicitas, participan con profundo dolor su partida, Ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su sobrina Mariana Blanco Piazza, su esposo Alejandro Faisal, sus hijos Lorenzo y Salvador, participan con profundo dolor su partida, ruegan oraciones en su memoria y brille para el la luz que no tiene fin.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Julio Abdala participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Amado Abdala, comisionado municipal de Estación Medellín, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Sus familiares Norma A. de Blanco (a), sus hijos Juan Paulo y fia, Ivan y flia; y Franco Blanco participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida madre Pochi, su hermano Enzo, su hija Noris y demás familiares en este momento de dolor y elevan oraciones a su querida memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Personal administrativo, operativo y gerencia de la firma Industria Primonti SRL participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Ing. Eliseo C. Monti participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. César Albuixech, su esposa Leisa Abalos, sus hijos Benjamín, Facundo y Alejo Albuixech Abalos acompañan a sus queridos amigos Enzo y Claudia en este momento tan difícil .

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Cristian Oliva y flia. participan con profunda tristeza el fallecimiento de su amigo Raúl y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Daniel Manzur y flia. participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Raúl, acompaña a todo su familia en estos momentos de dolor. Ruega una oración en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Patricia Legname participa con dolor su fallecimiento. Eleva una oración por su eterno descanso.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Rodolfo Legname participa el fallecimiento de su amigo Raúl. Eleva una oración en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Jorge Luna y flia., acompañan en su dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Dante Luis Hernandez, participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Hijo querido te despido con inmenso dolor y tristeza. Tu mami Pochy. ruega oraciones en tu querida memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar en lugares de delicados pastos me hará descansar. Ing. Alejandro Pereyra y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Tus cuñados José Emilio y Eugenia, tus sobrinos Sarita y Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones por su eterno descanso.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Pablo Rovarini y flia., participan con profundo dolor el fallecimiento de Raul Octavio Trungelitti y elevan oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Personal administrativo y técnico de la empresa Ing. Daniel A. Privitera participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Daniel A. Privitera y Sra. participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor R. Araujo, miembros del Departamento Ejecutivo y del H.C.D, obreros y empleados municipales participan con dolor su fallecimiento.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Nicolás Alegre su esposa Olga Gallegos y sus hijos Nicolás Alberto (a), Natalia Evangelina (a) y Juan Ignacio Alegre participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su sobrina y ahijada Nori Trungeletti Alegre y demás familiares.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Horacio Pedro y Horacio Fernando Montenegro y sus respectivas familias participan con profundo pesar de su fallecimiento y ruegan al Padre para que lo recoja en sus brazos y le de el descanso eterno, y a su madre, esposa, hijos y demás familiares una pronta resignación cristiana.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Oscar Zorribas y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Raúl y acompaña a su familia pidiendo al Señor que les dé resignación. Elevan oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Oscar Correa y Mirtha Salto ruegan por su alma y acompañan a Pochi, Enzo y familia en tan doloso momento.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Pablo Eduardo Correa, hijos, nietos y bisnietos acompañan a nuestra querida Pochi, Enzo y flia en tan doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Oscar Eduardo Correa e hijos Rodrigo y Marcela, Maxi y Natalia, Nadia y Rodrigo y sus respectivas familias acompañan a Pochi, Enzo y familia en tan dolorosa pérdida pidiendo una oración en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Juan Carlos Alaniz, María Cristina Correa, sus hijos María Gracia y Sergio; María Candela y Felipe acompañan a Pochi y Enzo con mucho dolor. Elevan y ruegan oraciones en su memoria y resignación a la familia.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Sra. Mirta Pastoriza y flia participa su fallecimiento con pesar y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vitar, sus hijos Oso y flia. Toti y flia. Gaby y Maria Guadalupe, participan con porfundo dolor su fallecimiento de su amigo Raul, sus restos serán inhumados 10,30 hs. cementerio Jardín del Sol. Casa de duelo, P.L. Gallo y Sta. Fe sala VIP Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Chinga Gauna y flia., participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Damos gracias a dios por permitirnos ser parte de tu vida.. Te Amamos. Tu hija Noris, hijo politico Cristian y nietos Mahia, Lucca y Felicitas, participan con dolor tu partida y rogamos oraciones en tu querida memoria.

TRUNGELITTI, RAÚL OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Ing. José Félix Alfano y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORVALÁN DE ANDRADE, PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/99|. "Fuiste madre y abuela ejemplar, las palabras no van a llenar nunca el dolor de tu partida, te queremos y nunca te olvidaremos". Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 9.30 en la capilla San Cayetano (Belgrano y Gorriti) al cumplirse veinte años de su fallecimiento y para rogar por su eterno descanso.

FARÍAS DE QUADRELLI, MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 11/4/10|. "El que cree en mí, aunque esté muerto vivirá y el que vive y cree en mí, no morirá para siempre". A nueve años de la partida hacia la casa del Señor, sentimos que sos quien nos da la fortaleza para seguir en la vida, sé que nunca podremos olvidarte, madre querida. Tus hijos Lucho y Sari, hijo pol. nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20,30 hs. en la parroquia La Piedad.

JIMÉNEZ, LUIS EDUARDO (Tico) (q.e.p.d.) Falleció el 14/3/19|. Por siempre en nuestros corazones. Su esposa María del Valle Ávalos, sus hijos Javier Alejandro y Andrea Lorenzo y Diego Ignacio Jiménez, hermanos y demás familiares, invitan a la misa en Iglesia Catedral hoy a las 20.30 hs. al cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LESCANO, HÉCTOR FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/02|. Sus sobrinos Pirucha, Manuel y Negro, sus sobrinos políticos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en la iglesia Santo Domingo, con motivo de cumplirse 17 años de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

VILLALBA, FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Sus hijas Angela, Estela, Silvia, h. politicos Simon, Duilio, Hector, nietos, bisnietos y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy 15hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE, LA PLATA 162. TEL. 4219787.

ZERDA HÉCTOR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Su esposa Mirta, sus hijos Martin, Hernan, nietos Ivan, Nery, Victoria y demás familiares. sus restos serán inhumados hoy en hs de la mañana en el cementerio Jardin Del Sol. SERVICIO REALIZADO POR COCHERIA NORTE, LA PLATA 162. TEL. 4219787.

ZERDA, HÉCTOR ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Sus hermanas Luisa, Elba, y Beatriz, su hermano político, sobrinos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Casa de duelo San Carlos y Soler. (S/V).

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BURGOA, PEDRO FABIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 12/4/19|. Su madre Blanca Curri, sus hermanas Mónica, Adriana, sus hijas Natalia, Silvana, Fabián, sus nietos, María, Tomás, Renata, Gloria, sus sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

GEREZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Dr. Gustavo Adolfo Herrera participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GEREZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Cristian Oliva y flia. participan con profunda tristeza el fallecimiento de su amiga Mayté, elevan una oración por su descanso eterno y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor.

GEREZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Dra Gladys Liliana Lami, Jueza de Garantías, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus familiares en este doloroso momento. Ruega una oración por su memoria.

GEREZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. La comisión directiva de la A.S.E.J: Luis Lobo, Cristina Infante, Manuel González, Walter Reuter, Magui Purulla, Karina Rodríguez, Viviana Lopez, Eli Vildoza, Mario Gramajo, Sergio Sanchez, Claudia Vivas Y Juan C. Herrera participan su fallecimiento y acompaña a su hermana Patricia en este doloroso momento.

GEREZ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/19|. Fiscales y personal administrativo de la Unidad Fiscal Añatuya participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VALDEZ, HILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 12/4/19|. "Que el Señor te reconozca entre sus elegidos y te lleve a gozar de la Paz Eterna". Su hermana Estela, su hermano político Eliseo, Susana, Ana, Pierina y Esmeralda, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria y que sus restos fueron sepultados ayer en el cementerio San Agustín. Frías.

VALDEZ, HILDA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 12/4/19|. Regino Valdez y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.