Con la mente puesta en ratificar la levantada en un escenario adverso

Mitre venía de siete partidos sin ganar en la B Nacional, pero hilvanó dos triunfos seguidos para volver a meterse en zona de reducido. Y el objetivo de todos es seguir sumando de a tres, pese a que en el clásico tendrá un escenario y clima muy adverso. Así lo manifestaron los protagonistas en EL LIBERAL, durante la semana.

El presidente Guillermo Raed fue el primer en tomar la palabra. “Estoy entre expectativas, nervios, ansiedad y el deseo de que llegue el día y que nuestro equipo demuestre lo que es, lo que puede conseguir y nos regale un triunfo.

El estado de ánimo juega un papel preponderante en este tipo de contiendas y creo que el haber sacado ese karma que nos venía persiguiendo de no poder ganar, es muy importante”, señaló. El entrenador Arnaldo Sialle prefirió no anticipar el partido: “Hablar antes de los partidos siempre te deja mal parado, porque después no sabes para dónde sale la bala, o que equipo está mejor ese día”.

Y sobre la localía de su rival, opinó: “Si la mano viene bien, es ventaja. Y si la mano viene mal, no es ventaja. Nos ha pasado a todos. Hablar de ventaja o desventaja es difícil porque hay muchas presiones en todos los partidos”. Juan Alessandroni volverá a ponerse la cinta de capitán y lo vivió a su manera. “Somos conscientes de la importancia que tiene este juego para la provincia y para nosotros. Mucho más por la posición que ocupamos en la tabla y la ilusión que tenemos.

Tenemos una gran responsabilidad y el equipo está preparado para esto”, advirtió. El arquero Martín Perafán dejó en claro sus ganas de ganar. “Sabemos que nos enfrentamos a un rival duro y que la gente quiere ganar al igual que nosotros. Nosotros vamos con el objetivo de ganar y poder cerrar la clasificación en nuestra cancha. Solamente pensamos en eso”, sostuvo.