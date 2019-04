Hoy 01:11 -

Anoche, fue invitado al programa de Mirtha Legrand y tiró varias frases polémicas. El atacante Ricardo Centurión expresó anoche que se sintió “dolido” por los silbidos que recibió cuando fue nombrado en la fiesta de Racing Club, tras la coronación en la Superliga. ‘No, no me invitaron a los festejos de Racing’, fue el primer título que dejó Centu ante la consulta de Mirtha. Y después de afirmar que se sintió ‘dolido’ por los abucheos de los hinchas en el Cilindro.

Siguió: “He cometido errores profesionales con el técnico, me desafectaron y me bajaron a Reserva. Fui parte importante del campeonato, me siento así, pero no pude estar”. “He cometido errores profesionalmente con el técnico actual y no estuve invitado en la fiesta.

Fui parte importante del campeonato y estoy contento por el campeonato, pero no pude estar en la fiesta”, dijo el delantero por Canal 13. Y agregó: “Me sentí dolido cuando escuché los silbidos, estaba en mi casa”. Centurión fue separado del plantel profesional en febrero pasado, luego de tener un altercado con el entrenador Eduardo Coudet durante el clásico con River Plate. A partir de allí, fue bajado a Reserva y se estima que en el próximo mercado de pases emigrará de la institución.

Sobre el consejo público de Oscar Ruggeri de hace varios días atrás, Centurión destacó: “Que vengan de parte de él, siendo campeón del mundo, a mí me hace bien. Dije lo que quería escuchar mucha gente”, tiró el oriundo de Avellaneda. Además, señaló: “En la vida privada he fallado muchas veces y es parte del aprendizaje.

Estoy arrepentido y me hago responsable”. Sobre su exposición, aseguró: “Vivo en la casa de Gran Hermano en Buenos Aires. Todos me filman, todos están esperando que me equivoque”. Su visión sobre los periodistas: “Cuando subo una historia, la levanta Olé y TyC Sports”.

El empujón a Coudet en el partido ante River: “Me identifico con Boca, porque soy hincha. El entrenador tomó la decisión de ponerme y todo el estadio me empezó a silbar, a ponerse en contra. Tenía que ser profesional”.