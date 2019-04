Montenegro confirmó su jerarquía

Hoy 01:16 -

El cordobés Gastón Montenegro confirmó porqué es considerado como uno de los mejores atletas del país, al adjudicarse por segundo año consecutivo en Half Termas 2019, que se corrió ayer. Montenegro empleó 4 horas, 9 minutos y 31 segundos para cubrir los 1900 metros de natación, 90 km. de ciclismo y 21 km. de pedestrismo.

El ganador fue escoltado por sus comprovincianos Rodrigo Sánchez y Lucas Morano. En cuarto puesto quedó Mario Díaz, que además fue el santiagueño mejor ubicado. Entre las damas, el primer puesto fue para la uruguaya Alfonsina Rivedieu, escoltada por la cordobesa Soledad Martínez y la santiagueña Valeria Sayago, de gran actuación.

La clasificación general de Caballeros es la siguiente: 1) Gastón Montenegro (Córdoba) 4h 9m 31s, 2) Rodrigo Sánchez (Córdoba), 3) Lucas Morano (Córdoba), 4) Mario Díaz (Santiago del Estero), 5) Gonzalo Barrionuevo (Arroyito), 6) Emiliano Batista (Capital Federal), 7) Leonardo Febelli (Córdoba), 8) Diego Bonoris (Monte Buey), 9) Roberto Coria (Salta), 10) Martín Olivera (Santa Fe). La clasificación general de Damas es la siguiente: 1) Alfonsina Rivedieu (Uruguay) 4h 40m 51s, 2) Soledad Martínez (Córdoba), 3) Valeria Sayago (Santiago del Estero), 4) Alexandra Din (Santiago del Estero), 5) Sofía de la Vega (La Rioja), 6) Soledad Auad (Santiago del Estero). Al término de la competencia, Gastón Montenegro comentó: “Es un circuito muy lindo, muy rápido.

Este año hizo un poquito más que calor y se siente, sumado a que por ahí no estaba tan entrenado y tan confiado como el año pasado. Hice una bici demasiado fuerte para lo que estaba entrenado y lo pagué mucho en el trote. Pude aguantar y ganar. Estoy muy contento”. Gastón destacó a su hermano, Matías. “Es un buen nadador. Sabía que iba a salir adelante y salí a perseguirlo en la bici.

Eso fue lo que después me tocó pagar en el pedestrismo”, explicó. Por su parte, Mario Díaz se mostró feliz por el cuarto puesto. “Me siento contento, porque la verdad que ha sido un buen rendimiento. Después de mucho tiempo estoy volviendo a entrenar y me siento igual que cuando me tocó participar del Mundial. Hoy hice 4 horas y 19 minutos y en el 2007 hice 4 horas y 17 minutos.

Quiere decir que los años han pasado pero las fuerzas todavía continúan”, indicó reconfortado. Mario Díaz confirmó que su objetivo es el triatlón de Florianópolis. “Estoy muy contento por el tiempo. Eso hace predecir que estoy en buen camino de la preparación. Me queda un mes de preparación para esa gran batalla que tengo en Florianópolis.

A ver si logro conseguir lo anhelado que es clasificar a Hawai para Santiago por primera vez. Y para mí también sería un logro muy importante a mis 43 años”, señaló. Por último, explicó: “La clave está en la experiencia que por ahí puedo tener sobre los demás santiagueños, que también me toca la posibilidad de entrenarlos.

Creo que hay un buen pelotón de chicos detrás de 16 hasta 25 años que vienen preparándose muy bien. Espero que aparezcan pronto para sacarme un poco la responsabilidad que significa representar a Santiago en este tipo de eventos”.