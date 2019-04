Lewis Hamilton ganó fácil y Ferrari quedó en evidencia

Hoy 08:20 -

Se bajó del monopatín que utiliza para desplazarse por el paddock, se subió al Mercedes en la segunda posición y en menos de 200 metros justificó, una vez más y aunque no hiciera falta, quién es el primer piloto del equipo campeón.

Lewis Hamilton había adelantado a Bottas antes siquiera de llegar a la primera curva y el finlandés en ningún momento llegó a inquietarle durante las 56 vueltas del GP de Shanghái, porque Valtteri no es Rosberg, aunque en ocasiones intente parecerse. Y porque Lewis a su mejor nivel no tiene rivales, no hace falta buscar más.

Arrancó sin oposición el pentacampeón mientras Vettel lo intentaba con Bottas con, quizás, excesivo castigo: lo buscó por fuera, se quedó encerrado y le robó la posición Leclerc, que no deja escapar la más mínima oportunidad.

Ahí comenzó el melodrama de Ferrari, un problema inventado por ellos mismos. Desde el muro pidieron a Charles que apretase, porque sino debía dejar pasar a “Seb”, pero media vuelta más tarde ya le reclamaron que hiciera un pasillo al tetracampeón porque era más rápido, cuando tenía un importante plano en su neumático delantero izquierdo.

Como por detrás amenazaba Verstappen con una rápida parada en boxes adelantada, Ferrari se defendió parando sólo a Vettel y arruinando la carrera de Leclerc con gomas viejas: del tercer puesto al que aspiraba en un principio, al quinto final, sin tiempo para intentar un asalto final sobre Max. Y todo con un segundo cambio de neumáticos impulsado por Red Bull y seguido por todos los demás. El holandés arriesgó por el podio, quería más, mientras Maranello salió a defender un 0-0.

Cambiaron el 3º-4º por un 3º-5º, un despropósito originado a través de la radio con un "Felipe, Fernando es más rápido que tú", pero con una gran diferencia: en esta ocasión Sebastian no demostró ser más rápido que Charles.

Para muestra de la superioridad de los alemanes, la doble parada en boxes que efectuaron a Lewis y Valtteri con apenas un segundo de diferencia y sin el mínimo riesgo de equivocarse. Abuso de autoridad.