“Muchas de mis canciones de los 80 tienen letras en las que la mujer se revelaba contra el machismo”

15/04/2019 -

Cuando Harold Prince, director teatral norteamericano, la eligió para ser María Eva Duarte de Perón en la ópera rock “Evita”, sabía que María Cristina Lacelotti o Valeria Lynch era la artista que daba con el physique du rôle de la esposa de Juan Perón. “Quiero a Valeria Lynch”, exigió el productor de Broadway para que, en 1981, Valeria se transformara en la “Abanderada del Pueblo”. Y no se equivocó. La obra fue un éxito y este musical representó un salto cuantitativo de la carrera de la multifacética artista consagrada en todas las latitudes y elegida por el New York Times entre las cinco mejores cantantes del mundo.

“Representar a Eva Perón fue sin dudas uno de los grandes desafíos que me tocaron en mi carrera artística. Por lo que esa mujer fuera de serie representa para los argentinos y para el mundo”, remarcó Valeria en una entrevista concedida a EL LIBERAL a días de su llegada a Las Termas de Río Hondo para presentar su disco “Rompecabezas”.

Usted fue María Eva Duarte de Perón en el musical “Evita”. ¿Qué representó interpretar a una mujer amada por el pueblo?

Representar a Eva Perón fue sin dudas uno de los grandes desafíos que me tocaron en mi carrera artística. Por lo que esa mujer fuera de serie representa para los argentinos y para el mundo. Me identifico con la personalidad de Evita, sobre todo su fuerza y su energía.

¿Cuánta vigencia tiene actualmente la frase de Eva que dice: “Donde existe una necesidad existe un derecho”?

Ella tuvo una gran sensibilidad social que la caracterizó como mujer y como el ícono de una época donde no era común que las mujeres sean las protagonistas.

Evita también decía: “Ha llegado la hora de la mujer que comparte una causa pública y ha muerto la hora de la mujer como valor inerte y numérico dentro de la sociedad”. ¿Cuál es su opinión acerca del feminismo y de las luchas por la reivindicación de derechos de la mujer?

Estoy totalmente a favor de la mujer y de la reivindicación de nuestros derechos, me gusta la idea de estar a la par del hombre, no sobre... y tampoco estoy a favor de los extremos o de algo radical. Yo siempre he sido una artista que a través de sus canciones puso a la mujer en un lugar donde hace muchos años era sólo terreno de los hombres. Muchas de mis canciones de los ochenta tienen letras en las que la mujer se revelaba contra el machismo y les cantaba las cuarenta, y eso no era usual por aquellos tiempos.

Nuevo disco: “¡Va a ser una bomba!”

¿En qué estado se encuentra el proceso creativo de su nuevo disco de rock? Estoy en plena grabación de mi nuevo CD de rock “Rompecabezas” que nuevamente contará con la producción de Álvaro Villagra y Mariano Martínez. Estamos grabando a full, todos los días. Tendré nuevamente grandes invitados, y será un CD con todos grandes éxitos de mi repertorio versionados en rock. ¡Va a ser una bomba! Me lo propuso la Sony dado que mi primer CD de rock funcionó muy bien, y para mí es un placer seguir incursionando en este género que llevo en mis venas.

¿Cómo se lleva con la fama?

Muy bien. Los fans míos son incondicionales, tengo muy buena onda con ellos, con la gente en general. A mí no me molesta que me pidan una foto o tener que pararme a firmar un autógrafo, para nada. En realidad, depende de la situación también, ¿no? Pero yo disfruto de lo que hago. Luché toda mi vida para ser popular, reconocida, ¿cómo voy a renegar de la fama? Soy la anti diva. Diva, arriba del escenario, abajo no. Yo soy una mina normal.