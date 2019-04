15/04/2019 -

Del rock se dice que es sinónimo de rebeldía, de pueblo, que es protesta y propuesta. Para Valeria Lynch ¿qué significado tiene?

El rock es parte de mi esencia como artista, yo comencé haciendo rock en los ‘70 cuando tocar y cantar rock era marginal, y los únicos lugares para tocar eran los sótanos, porque estaba prohibido. Después me pasé a hacer un género más internacional, como la balada y el pop, que me permitió hacer de mi vocación mi profesión... pero siempre quedó un pedacito de rock y de esa rebeldía en mi corazón.

¿“Extraña dama del rock” es una reivindicación del inicio de su carrera en este género?

¡Sin dudas! “Extraña dama del rock”, mi primer CD de rock que saqué con mi sello discográfico Sony Music fue mi regreso al rock, un poco volver a la esencia de mis comienzos. El productor del CD es Álvaro Villagra, un capo total, mítico productor de rock, realmente me abrió muchas puertas y me enseñó mucho para encarar la grabación del CD. Con él, convocamos a los artistas invitados que tocaron y cantaron en el disco. Todos grosos del género. Mariano Martínez, líder de Attaque77, fue mi coach vocal en este proyecto. Él me enseñó todo lo que yo necesitaba aprender para tener un estilo acorde a los temas que estaba interpretando. Las canciones las elegimos por gusto personal y pensando en seleccionar un repertorio que refleje grandes temas emblemáticos del rock nacional como: “Seminare”, “Fue amor”, “Par mil”, “En la ciudad de la furia”, “Desconfío”, “Himno de mi corazón”, “Seguir viviendo sin tu amor”, “Dulce condena”, “Arrancacorazones”, entre otros. También reversionamos dos hits de mi repertorio: “Ámame en cámara lenta” (con Marya una tremenda banda de heavy metal de Córdoba) y “Extraña dama”, en punk rock, con Attaque77. Tuve invitados que son grandes referentes del rock nacional: León Gieco, Ricardo Moyo, Hit, “El Tano” Marcillo, David Lebón y Los Tipitos.