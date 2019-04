Valeria Lynch confirmó que el 2 de mayo viene con Tinelli a Santiago

15/04/2019 -

“Muy pronto vamos a estar en Santiago del Estero”. Las palabras de Valeria Lynch son l a conf i rma c ión de su próxima presencia en la “Tierra de Encuentros”, pero no para brindar un concierto sino como parte del jurado de “Genios de la Argentina”, un nuevo formato de Marcelo Tinelli que también tiene en el tribunal examinador a Patricia Sosa y a los hermanos Joaquín y Lucía Galán, integrantes del Dúo Pimpinela. El 2 de mayo estarán ellos y el propio Tinelli para hacer el lanzamiento oficial, desde el Nodo Tecnológico, de este nuevo reality que apuntará a buscar distintos talentos.

No es la primera vez que Valeria llega a Santiago como jurado de un certamen de talento. Ya lo hizo en el 2013, también con Patricia Sosa, cuando realizaron el “Cantando por un Sueño”, certamen en el que alzaron vuelo Ramón Lacube, Virginia Fernández y Andrés Cáceres, entre otros. Y, tal como lo manifestó en su entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Valeria está fascinada con volver a formar parte en un ciclo producido por Tinelli.

¿Qué representa para usted formar parte de jurados para evaluar a nuevos talentos, como el que integrará en el nuevo ciclo de Marcelo Tinelli, “Genios de la Argentina”?

¡Me fascina! Estoy muy feliz con mi participación como jurado de este nuevo ciclo “Genios de la Argentina”, que será el nuevo programa de talentos dentro de Showmatch. Vamos a recorrer todo el país, y me parece grandioso poder buscar y evaluar nuevos talentos. La Argentina es un semillero donde hay gente con muchísimo potencial y que no son conocidos. Muy pronto estaremos en Santiago del Estero.

¿A qué atribuye el suceso que alcanzó la canción “Extraña Dama”?

Sin dudas al gran éxito de la telenovela que tuvo la canción como leitmotiv y además porque es un gran tema. Es uno de mis grandes éxitos y hasta el día de hoy, la gente me lo pide y lo recuerda, porque se metió en sus corazones.

¿Fue “Extraña dama” o “Mentira” la que le dio popularidad?

Fue “Mentira”. Ese tema me convirtió a comi enzos de l a dé c a - da del ‘80 en una artista popular y vendedora de discos. Fue un verdadero boom. A partir de ahí, comencé una carrera como intérprete de baladas a nivel internacional, que me llevó a la máxima popularidad. “Mentira” es como mi caballito de batalla. ¡No puedo dejar de cantarla en mis shows porque la gente me mata!