Una diva próxima con la gente: “Me encanta borrar las distancias entre el artista y el público”

15/04/2019 -

Enrique Pinti, en el prólogo de “Esa extraña dama” escribió: “Adorada, criticada, imitada y respetada; es, en suma, una diva próxima, inoxidable y agradecida”. ¿Cómo vive esa relación cercana con la gente o, como dice Pinti “una diva próxima”?

Creo que esa frase me describe tal cual soy.

Me encanta brillar arriba del escenario, pero abajo soy una persona de carne y hueso como todas. Y me encanta borrar las distancias entre el artista y el público. No creo que un ídolo deba ser inalcanzable, por el contrario, cuanto más próximo y en contacto esté con la gente, mayor será la empatía y el lazo que los une.

¿Cómo es su relación con las redes sociales?

¡Me encanta! Yo manejo personalmente todas mis redes sociales. Tengo Twitter, Instagram, Facebook, Canal de Youtube, ¡todo! Me gusta tener presencia en las redes, creo que son una herramienta increíble que te permite estar cerca de la gente, en contacto con tu público, y además rompen fronteras y distancias. ¡Soy pro redes! Quienes me siguen lo saben, siempre estoy ahí presente para ellos.

En estos últimos tiempos se ha instalado una polémica en torno al auge de nuevos géneros musicales, particularmente el reguetón. ¿Cuál es su mirada sobre este tema?

No tengo barreras ni prejuicios con ningún género. Creo que si sos artista podés hacer diferentes géneros y salir airoso. Yo canté desde tangos, rock, pasando por la ópera y el chamamé. Siempre encaré el desafío con muchísimo respeto y trabajo, y creo que se puede incursionar y fusionarse. Es algo enriquecedor. Todos los géneros son importantes si se hacen con profesionalismo. No hay que desmerecer a ninguno.