Maglietti y el aborto: “No tengo una postura definida”

15/04/2019 -

Alejandra Maglietti agradece a Dios por tener “muchísimo trabajo en estos tiempos tan especiales en que vivimos los argentinos”.

La modelo estuvo en Santiago como figura principal de un flash de moda organizado por Rodrigo Fiad este fin de semana.

La abogada, nacida en el Chaco y criada en Formosa, se dio tiempo ayer para visitar Las Termas. A su regreso de la “Ciudad Spa”, concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL.

“Gracias a Dios tengo un presente con mucho trabajo. Estoy muy contenta con las cosas que estoy haciendo, en un programa tan increíble como es Bendita (América), con el gran jefecapitán que es Beto Casella, que es tan generoso. Estoy también en radio Continental, de 7 a 10, en el equipo de Nelson Castro. Así que, muy contenta con mi presente”, remarcó la esposa del futbolista Jonás Gutiérrez.

Alejandra reveló cuál es su posición cuando en Bendita se abordan temas como el feminismo y el acoso.

“Mi postura es, por supuesto, siempre estar a favor de la persona que está denunciando. Por supuesto, estar a disposición y escuchar a la víctima”, enfatizó.

En relación con la fuerte discusión pública que ha generado el tema de la despenalización del aborto, Maglietti consignó: “Es una cuestión súper profunda. No tengo una postura completamente definida. Hoy no te la podría decir. Por momentos, entiendo las posturas de ambas partes, las entiendo completamente, y trato de ver en cada caso particular qué es lo que creo que es lo que está bien”.

Ama a su país y su gente

Lo que más le gusta a Alejandra, en cada viaje que realiza a las provincias de su país es “conocer a la gente, disfrutar de la cultura de cada zona de la Argentina, de poder vivir momentos lindos como ahora que fui a Las Termas. Siempre estoy tratando de enriquecerme con lo que significa la gente, la Argentina”.

“Tuve la suerte, gracias a Dios, a lo largo de mi carrera, de poder viajar a casi todos los lugares del país. Conozco casi todas las provincias y casi todos los puntos turísticos y, realmente, lo que más disfruto de mi trabajo es viajar. Quizás no me gusta tanto el avión, que lo sufro, pero después sé que el resultado está buenísimo”, consignó a EL LIBERAL.

Desenvolverse correctamente en los medios le atribuye también el haber estudiado Abogacía. “Yo creo que a mí me ayudó mucho el tema de haber estudiado Abogacía. La parte legal está siempre tan impregnada en todas las cuestiones, en todo lo que pasa, que me sirvió mucho para poder dar opinión, dar ese toque técnico a algunas cosas. Cuando hay algún tema que tiene que ver con el Derecho, leo, me informo sobre el caso, porque es algo que me gusta mucho. Me gusta mucho el costado legal que tienen todas las cosas”.

En cuanto a sus proyectos, Alejandra destacó: “Por ahora, ninguno. Así como estoy no le puedo pedir más a la vida. Mejor, imposible”.