CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de abril de 2019
Por El Liberal
15/04/2019 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI, TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN
14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA
14.15 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA
22.45 MI VIDA ERES TÚ
00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIAS
20.00 COCINEROS DE NOCHE
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 RUIDO DE MOTORES
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA VS. MITRE
17.00 FANÁTICAS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 TORNEO REGIONAL: UNIÓN SGO. VS. COMERCIO
20.30 CORAZÓN DE VINILO
21.00 ARABESC
21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)
22.30 VIVIR SANTIAGO
CANAL 4
12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA
13.00 SEGURIDAD VIAL
13.30 MUNDO TURÍSTICO
14.00 FOLCLUB
15.00 PUNTO DE ENCUENTRO
16.00 EXPRESS AMATEUR
17.00 CINE EXPRESS
19.00 TE QUIERO, BANDA
19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD
20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA
21.00 CONCIERTO EXPRESS
22.00 TENDENCIAS SANTIAGO
22.30 EXPRESSIONES
23.00 EN PLENITUD
23.30 BACK IN TIME
PELÍCULAS
CINEMAX
06.47 EL DIARIO DE LA PRINCESA
08.57 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING
09.15 VACACIONES
11.18 UN HORIZONTE LEJANO
14.08 ¡SÍ, SEÑOR!
16.05 MI SEMANA CON MARILYN
17.58 EL DIARIO DE LA PRINCESA
20.07 ¡SÍ, SEÑOR!
22.04 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE 2
23.59 CONTRAATAQUE - T. 1 - EP. 9
TCM
06.56 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 6 - SHOPAHOLIC
07.20 LOST - T. 5 - EP. 2 - THE LIE
08.05 LOST - T. 5 - EP. 3 - JUGHEAD
08.50 LOST - T. 5 - EP. 4 - THE LITTLE PRINCE
09.34 LOST - T. 5 - EP. 5 - THIS PLACE IS DEATH
10.20 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 16 – HOW GREEN WAS MY APPLE
10.44 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 17 – VALENTINE’S DAY MASSACRE
11.09 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 18 – GET OUTTA DODGE
11.34 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 4 - UN BUEN FEUDO FAMILIAR
11.58 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 5 - VAL’S APARTMENT
12.22 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 6 - SHOPAHOLIC
12.45 LOST - T. 5 - EP. 2 - THE LIE
13.29 LOST - T. 5 - EP. 3 - JUGHEAD
14.13 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 16 - HOW GREEN WAS MY APPLE
14.38 GODZILLA
17.02 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK
19.31 LA TORMENTA PERFECTA
22.00 POLICÍA DEL TIEMPO
23.58 LA NARANJA MECÁNICA
TNT
07.07 LOS PITUFOS
08.54 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL
10.47 PAUL
12.30 AJUSTE DE CUENTAS
14.31 SHANGHAI KID
16.29 EL LIBRO DE LA SELVA
18.29 INTENSAMENTE
20.13 ENREDADOS
22.00 KUNG FUSIÓN
23.52 TED 2
SPACE
06.39 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS
08.23 VIRUS LETAL
10.14 GREMLINS
12.09 PRISIONERA DEL ESPACIO
13.52 TRON. EL LEGADO
16.02 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA
18.17 SOY EL NÚMERO CUATRO
20.14 LOS PERDEDORES
22.00 VENGANZA DESPIADADA
23.57 EL JINETE PÁLIDO
CINECANAL
11.05 CON LA MAGIA EN LOS ZAPATOS
12.20 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO
14.15 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS
16.10 UN DESPERTAR GLORIOSO
18.20 LOS PITUFOS
20.10 RÍO 2
22.00 EL DIABLO VISTE A LA MODA
A DÓNDE IR
COSTA MADERO
(PARQUE AGUIRRE)
*VIERNES 19, SHOW CON POCHI CHÁVEZ.
*VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO ACOSTA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(PARQUE AGUIRRE)
SÁBADO 20, “PEÑA DE LOS PUEBLOS” CON LA INSTRUMENTAL SALAMANQUERA. ARTISTAS INVITADOS: CHINGOLO SUÁREZ, LUCAS CÁCERES Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.
CASA DEL BICENTENARIO
(PARQUE AGUIRRE)
DOMINGO 21, A LAS 18, RECITALES DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y KALAMA TROPICAL.
CAYOCOCO
(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)
*SÁBADO 20, A LA MEDIANOCHE, LA SAGRADA MUSIQUERA
TEATRO 25 DE MAYO
(AVELLANEDA 376)
*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO 3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ, CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.
CINES
SUNSTAR
SHAZAM (3D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
15-17/04 -17:00 (Cast)
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:30 (Subt)
4X4 (2D)
THRILLER (+ 13 AÑOS)
22:30 (Cast)
PARQUE MÁGICO (3D)
ANIMACIÓN (ATP)
15-17/04 16:10 (Cast) 18:00 (Cast)
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
19:50 (Cast)
LUCHANDO CON MI FLIA
(2D)
DRAMA (+ 13 AÑOS)
22:20 (Subt)
DUMBO (2D)
AVENTURA (ATP)
15-17/04 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)
AFTER: AQUÍ COMIENZA
TODO (2D)
ROMANCE (+ 13 AÑOS)
22:40 (Subt)
CEMENTERIO DE ANIMALES
(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)
15-17/04 16:50 (Cast) 22:30 (Subt)
HELLBOY (2D)
ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
19:20
PARQUE MÁGICO (2D)
ANIMACION (ATP)
15-17/04 16:40 (Cast) 18:30 (Cast)
20:20 (Cast)
VIVIENDO CON EL ENEMIGO
(2D) DRAMA (+ 13 AÑOS)
22:40 (Subt)
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50
CEMENTERIO DE ANIMALES
APTO 16 años
CASTELLANO 2D 22:40-
SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)
SHAZAM ATP
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20
SUBTITULADO 2D 22:20 (SÓLO JUEVES)
PARQUE MÁGICO ATP
CASTELLANO 2D 16:50 - 18:40 -
20:40
HELLBOY APTO 16 AÑOS CASTELLANO
2D 20:00 - 22:30
SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
LA MALDICIÓN DE LA LLORANA
APTO 13 ESTRENO 18-04-
2019
CASTELLANO 2D 22:30. SUBTITULADO
2D 22:30 (SOLO JUEVES)