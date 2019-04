CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 15 de abril de 2019

15/04/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI, TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.15 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIAS

20.00 COCINEROS DE NOCHE

CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 RUIDO DE MOTORES

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLÁSICO: CENTRAL CBA VS. MITRE

17.00 FANÁTICAS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 TORNEO REGIONAL: UNIÓN SGO. VS. COMERCIO

20.30 CORAZÓN DE VINILO

21.00 ARABESC

21.30 NOTICIERO 7 (2ª EDICIÓN)

22.30 VIVIR SANTIAGO

CANAL 4

12.30 INNOVACIÓN PRODUCTIVA

13.00 SEGURIDAD VIAL

13.30 MUNDO TURÍSTICO

14.00 FOLCLUB

15.00 PUNTO DE ENCUENTRO

16.00 EXPRESS AMATEUR

17.00 CINE EXPRESS

19.00 TE QUIERO, BANDA

19.30 LA MISA DE LA COMUNIDAD

20.30 EDUCACIÓN Y CULTURA

21.00 CONCIERTO EXPRESS

22.00 TENDENCIAS SANTIAGO

22.30 EXPRESSIONES

23.00 EN PLENITUD

23.30 BACK IN TIME

PELÍCULAS

CINEMAX

06.47 EL DIARIO DE LA PRINCESA

08.57 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A FORESHADOWING

09.15 VACACIONES

11.18 UN HORIZONTE LEJANO

14.08 ¡SÍ, SEÑOR!

16.05 MI SEMANA CON MARILYN

17.58 EL DIARIO DE LA PRINCESA

20.07 ¡SÍ, SEÑOR!

22.04 ¿QUÉ PASÓ AYER? PARTE 2

23.59 CONTRAATAQUE - T. 1 - EP. 9

TCM

06.56 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 6 - SHOPAHOLIC

07.20 LOST - T. 5 - EP. 2 - THE LIE

08.05 LOST - T. 5 - EP. 3 - JUGHEAD

08.50 LOST - T. 5 - EP. 4 - THE LITTLE PRINCE

09.34 LOST - T. 5 - EP. 5 - THIS PLACE IS DEATH

10.20 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 16 – HOW GREEN WAS MY APPLE

10.44 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 17 – VALENTINE’S DAY MASSACRE

11.09 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 18 – GET OUTTA DODGE

11.34 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 4 - UN BUEN FEUDO FAMILIAR

11.58 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 5 - VAL’S APARTMENT

12.22 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 6 - SHOPAHOLIC

12.45 LOST - T. 5 - EP. 2 - THE LIE

13.29 LOST - T. 5 - EP. 3 - JUGHEAD

14.13 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 16 - HOW GREEN WAS MY APPLE

14.38 GODZILLA

17.02 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

19.31 LA TORMENTA PERFECTA

22.00 POLICÍA DEL TIEMPO

23.58 LA NARANJA MECÁNICA

TNT

07.07 LOS PITUFOS

08.54 LA DECISIÓN MÁS DIFÍCIL

10.47 PAUL

12.30 AJUSTE DE CUENTAS

14.31 SHANGHAI KID

16.29 EL LIBRO DE LA SELVA

18.29 INTENSAMENTE

20.13 ENREDADOS

22.00 KUNG FUSIÓN

23.52 TED 2

SPACE

06.39 EL ATAQUE DE LAS ARAÑAS

08.23 VIRUS LETAL

10.14 GREMLINS

12.09 PRISIONERA DEL ESPACIO

13.52 TRON. EL LEGADO

16.02 TOMORROWLAND. EL MUNDO DEL MAÑANA

18.17 SOY EL NÚMERO CUATRO

20.14 LOS PERDEDORES

22.00 VENGANZA DESPIADADA

23.57 EL JINETE PÁLIDO

CINECANAL

11.05 CON LA MAGIA EN LOS ZAPATOS

12.20 LA BODA DE MI MEJOR AMIGO

14.15 S.O.S.. FAMILIA EN APUROS

16.10 UN DESPERTAR GLORIOSO

18.20 LOS PITUFOS

20.10 RÍO 2

22.00 EL DIABLO VISTE A LA MODA

A DÓNDE IR

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 19, SHOW CON POCHI CHÁVEZ.

*VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO ACOSTA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

SÁBADO 20, “PEÑA DE LOS PUEBLOS” CON LA INSTRUMENTAL SALAMANQUERA. ARTISTAS INVITADOS: CHINGOLO SUÁREZ, LUCAS CÁCERES Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

DOMINGO 21, A LAS 18, RECITALES DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y KALAMA TROPICAL.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA SANTIAGO - LA BANDA)

*SÁBADO 20, A LA MEDIANOCHE, LA SAGRADA MUSIQUERA

TEATRO 25 DE MAYO

(AVELLANEDA 376)

*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO 3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ, CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.

CINES

SUNSTAR

SHAZAM (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

15-17/04 -17:00 (Cast)

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:30 (Subt)

4X4 (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

22:30 (Cast)

PARQUE MÁGICO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

15-17/04 16:10 (Cast) 18:00 (Cast)

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

19:50 (Cast)

LUCHANDO CON MI FLIA

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:20 (Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

15-17/04 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)

AFTER: AQUÍ COMIENZA

TODO (2D)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

22:40 (Subt)

CEMENTERIO DE ANIMALES

(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

15-17/04 16:50 (Cast) 22:30 (Subt)

HELLBOY (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:20

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACION (ATP)

15-17/04 16:40 (Cast) 18:30 (Cast)

20:20 (Cast)

VIVIENDO CON EL ENEMIGO

(2D) DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:40 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50

CEMENTERIO DE ANIMALES

APTO 16 años

CASTELLANO 2D 22:40-

SUBTITULADO 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

SHAZAM ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20

SUBTITULADO 2D 22:20 (SÓLO JUEVES)

PARQUE MÁGICO ATP

CASTELLANO 2D 16:50 - 18:40 -

20:40

HELLBOY APTO 16 AÑOS CASTELLANO

2D 20:00 - 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

LA MALDICIÓN DE LA LLORANA

APTO 13 ESTRENO 18-04-

2019

CASTELLANO 2D 22:30. SUBTITULADO

2D 22:30 (SOLO JUEVES)