Ángela Torres: “Darthés es un violador”

15/04/2019 -

La joven actriz Ángela Torres no tiene pelos en la lengua, y no busca retractarse de sus declaraciones contra Juan Darthés, el galán que fue acusado de violación por la actriz Thelma Fardín, por un hecho que sucedió hace 10 años en Nicaragua.

“Darthés es un violador”, dijo Ángela sentada en la mesa del programa que conduce Andy Kusnetzoff por Telefé, mientras contaba cómo vivió las grabaciones de “Simona”, la tira que compartía con el actor durante la etapa en la que comenzaron a hacerse públicas las denuncias de acoso contra él.

“No sabía nada. Admito que no me puse re contenta cuando me enteré de que era él (el actor que iba a protagonizar con ella ‘Simona’) . Había como un ruidito... Yo lo conocía porque mi mamá (Gloria Carrá) estuvo en Patito Feo y yo la acompañaba a ella mucho porque mi colegio quedaba enfrente de donde grababan. Me acuerdo que él (por Darthés) con Griselda todo mal. Entonces entré con un concepto de él y de su persona que no eran tan errados al final”, explicó.

Por otra parte, recordó cómo se manejaba el propio Darthés, en el trabajo, con respecto a las denuncias. ”Él hablaba mucho de eso todo el día. A veces íbamos al comedor a almorzar y en todos los canales estaba él. Me decía: ‘¿Viste, Angelita, lo que están diciendo?’. Un día paró a todo el elenco, a los técnicos y a todos y nos dijo que creía en Dios y que sabía que iba a haber justicia.... Toda una situación en la que se lo terminó aplaudiendo. Era todo muy border. Me abrazó y me dijo: ‘No te quiero arruinar este proyecto. Si te lo voy a arruinar me voy a ir’’, reveló.

Por último admitió que hay escenas que hoy las ve y la incomodan. “Hoy no puedo ver escenas de Simona porque se me desvirtúa un poco. Acaba de suceder esto y veo una escena en la que aparece él y no me gusta. Pero en el momento la pasé muy bien. El proyecto lo llevamos adelante todo el equipo de jóvenes, que nos hicimos amigos”.