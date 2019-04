No hay manera de frenar a Old Lions

15/04/2019 -

Old Lions prolongó su racha en el Torneo Regional del NOA al derrotar por 27 a 6 a Lince de Tucumán, con punto bonus, lo que significó su cuarto triunfo consecutivo en el certamen, en el que se afianza entre los cuatro primeros y es ya la gran sorpresa.

El resultado no refleja claramente lo duro que fue el encuentro disputado en Costanera y Pastor Mujica y en el que recién en los últimos 15 minutos el local pudo establecer la diferencia que le permitió sumar el punto adicional que puede ser muy importante.

A los 10 minutos el local ya estaba arriba 10 a 0 (penal de Juan Villalba y try de Cuello convertido por el fullback), pero esa supremacía fue mermando de a poco y Lince complicó con su empuje y agresividad, aunque le faltó lucidez para concretar sus ataques.

El mérito del local fue defender bien y no perder la cabeza en un partido caliente, con muchos roces y varias amonestaciones.

El complemento

La primera mitad se cerró con ese 10 a 0, pero con la sensación de que se venía un complemento duro, sobre todo porque enseguida Lince acertó un penal y quedó a 7 puntos. Un penal de Juan Villalba, una de las figuras de la tarde, y otro de Silva Soria para Lince, dejaron la historia 13 a 6, con los tucumanos yendo hacia adelante, sin tanta claridad pero con mucha actitud.

Pero para superar a este Old Lions hoy hace falta algo más. El equipo santiagueño tuvo coraje e inteligencia para manejar el juego, sus delanteros jugaron un gran segundo tiempo y de a poco fue minando fisicamente a su rival para conseguir, primero a través de un try penal y luego con un nuevo try de Facundo Juri, no sólo asegurar la victoria sino también el bonus.

Los resultados de la quinta fecha, fueron los siguientes: Universitario (T) 28, Los Tarcos 22; Tucumán Lawn Tennis 66, Gimnasia y Tiro 12; Natación y Gimnasia 54, Santiago Lawn Tenni s 10; Hui r apuca 29, Tucumán Rugby 67; Universitario (S) 37, Jockey (T) 15 y Jockey (S) 31, Cardenales 26.