Aceptaron pedido de Cristina para volver a viajar a Cuba

15/04/2019 -

La ex presidenta Cristina Kirchner pidió a la Justicia autorización para volver a viajar a Cuba para visitar otra vez a su hija Florencia, que continúa en La Habana con tratamiento médico, entre el 20 y el 30 de abril.

Según el sitio Perfil, el pedido fue aceptado bajo la condición de que la ex presidenta no haga escalas en Panamá, sino que viaje directamente. Pero también conllevaba una pista: Florencia no volverá al país hoy lunes, tal como le habían pedido desde el tribunal que tiene la causa Hotesur.

La actual senadora también pidió autorización ante los tribunales encargados de juzgarla en las causas conocidas como ‘Los Sauces’ (TOF 5) y ‘Hotesur’ (TOF 8), según detallaron las fuentes judiciales.