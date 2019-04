“Hay que ver si consiguen los proveedores que sostengan los precios por seis meses”

15/04/2019 -

La intención del Gobierno de mantener un acuerdo para los precios de varios productos de la canasta familiar, contemplada en un paquete de medidas que se anunciarán oficialmente esta semana para incentivar el consumo, fue relativizada desde el sector de autoservicios mayoristas, ya que desde su punto de vista, hay varios factores que deberían alinearse para ello y que hoy, no muestran esas características.

El presidente de la Cámara de Autoservicios Mayoristas (Cadam) señaló al ser consultado por EL LIBERAL sobre una eventual ampliación de Precios Cuidados y sobre la factibilidad de ‘congelar’ precios de determinados productos que, ‘este tema de la canasta de precios ha ido perdiendo fuerza en el tiempo’.

A su vez señaló como factores principales de esa declinación a que ‘los productos cada vez son más escasos en los principales proveedores. No los sostienen en el tiempo o lo hacen solamente con las grandes cadenas. En otros momentos era extensivo a todos’. Agregó que ‘además había una importante comunicación en el punto de venta, pero hoy prácticamente no hay comunicación en los puntos de venta, por eso prácticamente no se encuentran los productos’.

Asimismo, al ser consultado respecto de si es factible extender por un lapso de 6 meses la vigencia de los mismos precios sin ajustes, apuntó que ‘hay que ver si se consiguen los proveedores que te sostengan los precios porque si el proveedor no sostiene el precio, hoy, sostenerlo es imposible’.

Apuntó además que ‘el otro problema es que sea por seis meses, aún cuando sea de un 2% la inflación, hablamos de un 10, 12% a 15% de diferencia por la inflación de esos 6 meses, con lo cual o le van a poner el 15% encima o van a perder 15%, por eso hay que verlo’.

Guida subrayó que ‘la factibilidad está en la implementación porque en primer lugar, hay que lograr el acuerdo con los proveedores, lo segundo es que lo sostengan en el tiempo y lo tercero es encontrar todos los productos en todos los lugares’.

Puntualizó que ‘no es una gestión fácil en este contexto inflacionario o dentro de la expectativa inflacionaria actual, más allá de toda la incertidumbre que implica el proceso eleccionario. Pero todo es factible, una cosa es el anuncio y otra la implementación, la continuidad y el control’.

Para el analista Damian Di Pace, de Focus Market: ‘las medidas buscan estabilizar precios en un contexto inflacionario donde la inercia aún no cede. También a oxigenar el bolsillo de un segmento de la población (jubilados, pensionados, AUH) . Es decir vienen a morigerar los efectos de la inflación pero no a superar sus causas’, apuntó.

‘Si la búsqueda es dar mayor previsibilidad sobre los precios de la canasta básica quizás sería mejor apostar a una transparencia acordada bimestralmente de corto plazo pero cumplible”, opinó.