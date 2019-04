Joaquín Quinteros y Pablo Ortega, los más destacados del Superclásico

15/04/2019 -

CENTRAL CÓRDOBA

César Taborda (6): No tuvo ninguna responsabilidad en el gol. No fue muy exigido, pero respondió cuando tuvo que hacerlo, como en la pelota que le sacó abajo a González, que pudo ser el segundo de Mitre, un minuto antes del empate.

Cristian Díaz (6): Flojo primer tiempo, sufrió demasiado cuando Mitre atacó por su sector. Se recuperó en el segundo tiempo, en el que estuvo más firme en la marca y pudo hacer lo que mejor hace: pasar al ataque y empujar al equipo.

Alexis Ferrero (6): Impuso su oficio y experiencia para ganar en los mano a mano. Firme por arriba. Sufrió algunas veces cuando tuvo que salir a cortar a los costados.

Hugo Vera Oviedo (6): Mostró su fuerte en el juego aéreo. En líneas generales tuvo un partido correcto y con pocas fisuras.

Jonathan Bay (5): El más flojo de la defensa local. Extrañamente impreciso cuando tuvo la pelota en los pies. No se proyectó como otras veces.

Ezequiel Barrionuevo (4): Mitre siempre encontró espacios a sus espaldas para lastimar en el primer tiempo. Por ahí nació la jugada del gol. Tampoco apareció en la gestación de juego. Fue reemplazado a los 7 minutos del complemento.

Cristian Vega (7): El motor de Central en la mitad de la cancha. Con temperamento sacó al equipo adelante cuando la pasaba mal en el primer tiempo. Gran partido del “Kily”.

Santiago Galucci (5): No fue el complemento de Vega en la mitad de la cancha. Tuvo problemas en la contención y también con la pelota en los pies. Fue reemplazado a los 17’ del segundo tiempo.

Nahuel Luján (6): Intentó siempre. Primero por izquierda, después como delantero y terminando por izquierda. Por momentos desequilibró con sus gambetas, pero estuvo por debajo de su nivel, que suele ser muy alto.

Facundo Melivilo (4): Casi no entró en juego en el primer tiempo, no le llegó la pelota y siguió jugando pese a estar lesionado. Tuvo que dejar la cancha en el entretiempo.

Javier Rossi (5): Tampoco entró en juego en el primer tiempo, ya que estuvo muy aislado y no le llegó la pelota. Tuvo una, pero definió mal. En el segundo tiempo suplió sus falencias con ímpetu e hizo el trabajo sucio para Jara.

Pablo Ortega (8): Ingresó en el complemento y levantó a Central. Con su frescura y gambeta, enloqueció a la defensa de Mitre. Desequilibró cuando se lo propuso y por las dos bandas. De un centro suyo llegó el empate de Jara.

Diego Jara (7): Otro que entró derecho. Después de casi un mes sin jugar por un desgarro, la “Joya” mostró su olfato goleador. Había desperdiciado una chance clara, pero no bajó los brazos y tuvo revancha.

Alfredo Ramírez (6): Un lindo tiro libre suyo no fue gol por la gran reacción de Perafán. Aportó la claridad que le faltaba al juego de Central en la media hora que jugó.

MITRE

Martín Perafán (7): No tuvo responsabilidad en el gol. Fue clave en dos o tres intervenciones que tuvo. A pesar de sentir una fuerte molestia, siguió en cancha y terminó el partido. Uno de los puntos más altos del visitante.

Brian Mieres (5): No se ofreció mucho como salida y tuvo algunos problemas en la marca. Discreto partido.

Ariel Coronel (6): Creció en el complemento, cuando salió a cortar bien a los costados, sobre todo a la derecha, y se hizo fuerte en el juego aéreo.

Norberto Paparatto (5): El punto más débil de los tres centrales. Perdió bastante en el juego aéreo, una rareza en él, y no estuvo firme en la marca.

Matías Moisés (6): Sobria tarea del capitán “aurinegro”. Mostró seguridad en los cruces y no dudó cada vez que tuvo que salir a cortar. Quizás le faltó participar más en el ataque, en las pelotas paradas, algo que suele ser habitual en el defensor santiagueño.

Franco Ferrari (6): Como siempre, su fuerte estuvo en las proyecciones. Inició la jugada del gol y la terminó con un preciso centro para Quinteros. Tuvo algunos desacoples en defensa.

Pablo Ruiz (4): Mal partido del mejor jugador de Mitre. Nunca pudo ser el conductor del equipo, extrañamente impreciso con la pelota en los pies.

Juan Alessandroni (7): Impecable primer tiempo, un “pac man” en la mitad de la cancha para recuperar pelotas y elegir siempre el mejor destinatario. Manejó los tiempos del partido en el mejor momento de Mitre. En el complemento su nivel decayó como el de todo el equipo.

Lucas Pérez Godoy (5): No fue la rueda de auxilio que necesitaba Alessandroni en la mitad de la cancha, pero mostró mucho sacrificio y contracción a la marca. No le alcanzó para redondear un mejor partido.

Daniel González (6): Muy buen primer tiempo, explotando la franja izquierda. Se asoció con Ferrari en la jugada del gol. Como punto negativo: perdió demasiadas pelotas y su nivel también decayó en la segunda mitad.

Joaquín Quinteros (8): El mejor de Mitre y una de las figuras de la cancha. No solamente por su gol, con un estupendo cabezazo de “palomita”, si no también por su despliegue. Jugó como único delantero y, pese a no ser referencia de área, aguantó todo lo que le tiraron. Cuando ingresó Bonansea, promediando el segundo tiempo, bajó a volantear por izquierda y dio una gran mano en la marca. Un jugador que tuvo poca participación con Grelak y que recuperó Sialle.

Alan Bonansea (4): Ingresó a los 10’ del complemento para quedar como único punta, pero no gravitó. A su favor: ingresó en el peor momento de Mitre, en el que se refugió atrás y casi nunca pudo salir de contra.

Nelson Benítez (-): Jugó poco para ser calificado.

Román Strada (-): Jugó poco para ser calificado.