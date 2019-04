15/04/2019 -

Diego Jara reveló haber soñado que iba a hacer un gol en el clásico, pero lamentó que no haya alcanzado para darle la victoria a su equipo.

“Ellos vinieron con la mentalidad de no perder, por el esquema que trajeron, pero nosotros dependíamos de nosotros. Por suerte pudimos empatar y tuvimos más chances que ellos. Lo empatamos y seguimos buscando. Y ellos siguieron saliendo de contra y llegaban hasta por ahí y nada. Merecimos ganar, pero los merecimientos no sirven porque tenés que hacer goles para ganar los partidos”, comentó el delantero.

Al ser consultado por su gol, comentó: “En lo personal estoy contento, porque venía de una lesión. Había soñado que iba a hacer un gol y por suerte lo hice. Ayudó mucho a mis compañeros y fue importante, porque seguimos buscando como lo veníamos haciendo, que no podíamos convertir el primer gol. Lo hicimos, seguimos buscando, tuvimos alguna más, pero no la pudimos meter. Ellos se llevaron un empate injusto”.

Antes del gol, Jara tuvo una chance clarísima. “Me pica mal. Le pongo el pie para que me pegue en el costado, pica, me pega en el tobillo y por eso se va afuera. Después seguí buscando y tuve enseguida la revancha. La que me quedó, la metí y sirvió un montón, porque tuvimos casi 18 minutos después del gol para seguir buscando. Lo intentamos por todas partes, pero ellos se cerraron bien atrás, la sacaban para donde podían y hacían tiempo tirándose”, indicó.

Por último, señaló: “Ellos definen de local, jugaron acá, no tienen viajes. Habrán visto muchas cosas y vinieron a no perder, es la realidad. El esquema de ellos te dice todo. Nos respetaron mucho, porque saben también que vinieron a una cancha difícil a enfrentar a un equipo difícil”.