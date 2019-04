Para César Taborda, las variantes realizadas en el complemento le dieron mayor precisión al equipo

15/04/2019 -

El arquero de Central Córdoba, César Taborda, explicó que el tramite del partido fue similar durante todo su desarrollo, aunque en el complemento los cambios le dieron precisión en los metros finales y que por ello lograron empatarle el juego a Mitre.

“Los dos tiempos fueron parecidos. Lo que cambiamos nosotros que en el segundo tiempo fuimos más precisos. En el primer tiempo robaron la pelota, salieron rápido e hicieron el gol. En el segundo no pudieron, pero buscaron hacer lo mismo, pero no tuvieron ninguna. Fue algo parecido que en el primer tiempo”, analizó el ex arquero de San Martín de Tucumán.

“Los cambios nos dieron precisión. Estuvieron mejor con la pelota. Este plantel es de buenos jugadores y hoy se demostró. Los que entraron cambiaron el partido”, añadió.

César Taborda, también resaltó la tranquilidad que tuvo Central Córdoba para seguir intentando en la adversidad.

“Más allá de la adversidad del resultado, seguimos intentando lo que trabajamos en la semana. Fuimos pacientes en el segundo tiempo para desplegar lo que pensamos en la semana. El gol fue una buena jugada. Ortega quedó con mucho tiempo para tirar el centro que fue preciso”, explicó. Fuimos superiores a Mitre, pero no se pudo ganar. El fútbol es así”, cerró el arquero de correcta actuación.