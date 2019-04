El precio del dólar cae por la subasta del Banco Central de US$ 60 millones

Fotos Valores

En el comienzo de la semana y de las esperadas subastas por US$ 60 millones por parte del Banco Central, autorizado por el FMI, el dólar bajaba esta mañana a $ 40,40 para la compra y a $ 42,40 para la venta en el Banco Nación. De este modo, la divisa estadounidense descendía 80 centavos, luego de iniciar la jornada cambiaria a $ 43,20.

Por otra parte y en contrapunto al valor de la moneda estadounidense, el riesgo país escalaba 15 puntos y se situaba en 818 unidades.

En la jornada el Banco Central hizo además la primera de las subastas de Leliq a una tasa promedio de corte de 66,86%. La licitación correspondió a un plazo de 9 días y se absorbieron $ 149.248 millones.

Comienzan las subastas diarias del Banco Central

El Banco Central de la República Argentina pone en marcha las anunciadas subastas para colocar en el mercado US$ 60 millones diarios con miras a financiar las necesidades del Tesoro en moneda nacional y a generar un clima de menor volatilidad cambiaria.

Las divisas que el BCRA pondrá a disposición son parte de los US$ 9.600 millones correspondientes al cuarto desembolso del crédito stand by por US$ 57.100 millones, acordado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

La expectativa del mercado, y de los operadores económicos en general, se concentra en los resultados del nuevo mecanismo, luego de que la cotización de la moneda estadounidense cerrara el viernes a $42,18 a nivel mayorista, tras tocar $43,80 el lunes y después del pico de casi $ 45 el día 5 de este mes.

Según un comunicado de Hacienda, el objetivo de estas subastas será permitir que ese ministerio "se haga de los pesos necesarios para poder realizar los gastos que el Tesoro tiene en moneda local".

La subasta diaria de US$ 60 millones se hará en dos horarios (12 y 14.45) con un monto mínimo de US$ 1 millón para los interesados en participar. Los participantes podrán expresar su interés con hasta dos posturas cada uno, "con un monto mínimo de US$ 1 millón cada una por subasta, en incrementos de US$ 1 millón y sin máximo".

Los operadores del mercado creen posible que el tipo de cambio siga bajando o se tranquilice con esta medida, pero sostienen también que los US$ 60 millones pueden ser insuficientes si resurgen las tensiones.