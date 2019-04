Abel Pintos trabajará en un nuevo disco sin plazos

16/04/2019 -

Sereno y reflexivo. Íntimo y revelador. Así es Abel Pintos, un ser humano cuyo propósito en la vida, tal como lo expresó en su extensa y exclusiva entrevista con EL LIBERAL, fue siempre cantar.

Su gira “La familia festeja fuerte” lo traerá nuevamente esta noche a Santiago del Estero para presentarse en el club Sarmiento, de La Banda, y cumplir así con su presentación, prevista en el marco del Festival de la Salamanca, el pasado 31 de enero, cuando una intensa lluvia obligó la suspensión del show.

“Cien años” es un adelanto de lo que será tu nuevo disco. ¿De qué manera estás preparándolo?

En realidad, “Cien años” la compartí porque un día advertí que en la vorágine de la gira habían pasado tres años sin compartir música nueva. Entonces, la compartí por la necesidad de acercar una canción nueva al público y de poder contar y transmitir al público un sentimiento que hacía tiempo que venía procesando. Naturalmente, al ser una canción suelta, suelta entre comillas, y al ser una canción nueva después de tres años fue adoptada como un adelanto de lo que va a ser mi próximo álbum, pero en realidad no sé cuándo va a estar listo.

Lo voy a empezar a trabajar formalmente a partir de junio de este año y si Dios quiere antes del final de este 2019 ya va a estar a disposición del público si no en algún momento del 2020. Es un álbum que quiero trabajar con especial calma y dedicarle tiempo y energía de manera tranquila y sin ningún tipo de presión. En definitiva, “Cien años” viene a ser un adelanto porque, insisto, al ser una canción nueva después de tres años, pero no sé, no estoy seguro de que sea un adelanto de la posible estética musical o narrativa del disco. A lo mejor, luego, termine teniendo otro carácter el disco. No lo sé.

Esto significa que tu nuevo disco puede tener una variedad musical...

Eso, seguramente porque es parte de mi carácter musical. Luego, la verdad, no lo sé porque ahora estoy muy enfocado en esta gira y me queda mucho.

¿Por qué elegiste Villa Epecuén para hacer el videoclip de “Cien años”?

Porque yo quería que el video no tuviera historia dentro del video. Esta canción en particular yo quería que tuviera una libre interpretación para el público. Lo que buscábamos era un lugar que tuviera elementos estéticos muy impactantes y que también tuvieran distintas lecturas, generara distintas enseñanzas y provocara distintos sentimientos. Encontramos, tanto en la estética como en la historia de Villa Epecuén, esa complejidad emocional.

Por parafrasear la canción de Horacio Banegas y el “Bebe” Ponti, ¿Para cantar ha nacido Abel Federico Pintos?

Sí o eso es lo que me hace ilusión. Una de las grandes búsquedas del ser humano es un propósito en este tiempo y yo desde hace 23 años estoy convencido de que mi propósito es cantar para poder aportar el granito de arena que yo tenga que aportar a la humanidad y para poder también aportar el granito que yo tenga que aportar, en este paso por la tierra, a la evolución de mi espíritu. Es la ilusión que me hace que el día de mañana, cuando yo esté en mis últimos días o lo pueda advertir, ojalá, ahí podré sacar el balance si verdaderamente era mi propósito o si fue un capricho que pude sostener con muchos discos a lo largo de muchos años, pero de momento, me da la sensación de propósito en la vida y me hace muy feliz y me honra tenerlo.

Sin duda que la música te ha dado mucho, pero ¿te ha quitado algo?

Yo no sé si la música y la vida nos da y nos quita. Yo pienso que uno va eligiendo porque la vida es tan generosa que nos brinda enorme cantidad de posibilidades cada día, y uno entre esa enorme cantidad de posibilidades tiene que tomar una elección constantemente. Con cada elección, por más pequeña o más compleja que sea, estamos construyendo el caminito y la forma de experimentar ese camino. Entonces, yo no siento que haya perdido cosas en la vida por la música. Simplemente, la música y la vida me han dado un montón de opciones y voy escogiendo.