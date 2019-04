Juan Palomino está feliz de encarnar a Maradona

16/04/2019 -

“Estoy contento porque siempre (Diego Armando) Maradona me despertó la pasión, no porque yo sea un gran futbolista (que no lo soy), sino por cómo enfrentó la realidad más allá del deporte”. Así resumió Juan Palomino en el programa radial “Agarrate Catalina”, lo que significa protagonizar “Sueño bendito”, la biopic del “Diez”.

Y agregó: “Me trae a la memoria a Muhammad Alí en la década del sesenta, un hombre que no le escapa a su responsabilidad en el tiempo y las circunstancias que le toca vivir y que siempre ha sido muy consecuente con eso, más allá de las críticas que se le pueden hacer a nivel personal”.