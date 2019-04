Laurita Fernández confesó en México su deseo de casarse con “Nico” Cabré

16/04/2019 -

“Antes no entendía por qué la gente quería casarse, no se me pasaba por la cabeza, pero ahora entiendo por qué. Hay un motor amoroso que es muy fuerte”, dijo la bailarina Laurita Fernández en la televisión azteca cuando le preguntaron sobre su romance con el actor Nicolás Cabré, admitiendo que él es el hombre que ella elegiría para dar ese importante paso.

Como se recordará Laurita viajó la semana pasada a México para participar del reality de talentos “Pequeño Gigantes”, que se emitió el domingo pasado.

En su primera intervención como jurado invitada, la excampeona del Bailando no pudo contener la emoción ante la performance de una parejita de niños que apenas tenía 10 años.“Primero, los quiero felicitar porque la coreografía fue hermosa. Lo más difícil en un lírico es contar un cuento, contar una historia. Y ustedes la contaron, la sintieron” destacó Laurita y continuó: “Bailar no es solamente hacer los pasos que el coreógrafo te dice, es interpretarlos, es hacerlos suyos. Y es lo que ustedes hicieron”.

Fernández les puso un 10 igual que el resto del jurado en el que participan Verónica Castro, Miguel Bosé y Carol Sevilla.