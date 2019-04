CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 16 de abril de 2019

16/04/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1ª EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONO FECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 – EDICIÓN CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA NOCTURNA

22.45 LIBERTAD DE OPINIÓN

00.15 MI VIDA ERES TÚ

01.30 CAMPANAS EN LA NOCHE

02.30 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.30 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

CANAL 9

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR

CANAL 14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 EN ARMONÍA

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 EL CLASICO: CENTRAL CÓRDOBA VS. MITRE

17.00 SÁBADO SAGRADO

18.00 VA DE NUEVO

18.30 PARA TODA MUJER

19.30 ARABESC

20.00 EL PODIO

20.30 SANTIAGO PUEBLO QUE BAILA

21.00 RUIDO DE MOTORES

21.30 NOTICIERO 7 (2º EDICIÓN)

22.30 PASIÓN POR ELTURF

23.00 TORNEO REGIONAL: INSTITUTO DS VS. DEFENSORES DEL ESQUIU

CANAL 4

12.30 NOTI EXPRESS PRIMERA EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 FOLCLUB

14.30 NUESTRO FÚTBOL

16.30 LOS TUERKAS

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 EL MUNDO DE ELLAS

19.30 CONCIERTO EXPRESS

20.30 MUNDO TURÍSTICO

21.00 NOTI EXPRESS EDICIÓN CENTRAL

22.00 EXPRESS AMATEUR

PELÍCULAS

CINEMAX

07.55 ARACNOFOBIA

09.59 DIVINOS SECRETOS

12.19 LAS CRÓNICAS DE NARNIA. EL LEÓN, LA BRUJA Y EL ROP

14.50 EL VERANO DE SUS VIDAS

17.06 EL JUEGO QUE HIZO HISTORIA

19.30 RÁPIDOS Y FURIOSOS 5IN CONTROL

22.00 300

TCM

06.35 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 8 - THE PARTY’S OVER

06.59 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 9 - THE TWO MRS. SHEFFIELDS

07.23 LOST - T. 5 - EP. 4 - THE LITTLE PRINCE

08.08 LOST - T. 5 - EP. 5 - THIS PLACE IS DEATH

08.53 LOST - T. 5 - EP. 7 - 316

09.40 LOST - T. 5 - EP. 6 - THE LIFE AND DEATH OF JEREMY BENTHAM

10.25 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 19 - FIELD OF SCREAMS

10.50 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 20 - THE D’ARCY FILES

11.15 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 21 - NOONER OR LATER

11.39 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 7 - OY VEY, YOU’RE GAY

12.03 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 8 - THE PARTY’S OVER

12.26 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 9 - THE TWO MRS. SHEFFIELDS

12.51 LOST - T. 5 - EP. 4 - THE LITTLE PRINCE

13.35 LOST - T. 5 - EP. 5 - THIS PLACE IS DEATH

14.20 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 19 - FIELD OF SCREAMS

14.45 CASADOS CON HIJOS - T. 8 - EP. 20 - THE D’ARCY FILES

15.09 LOS MUPPETS TOMAN NEW YORK

17.26 VECINOS AL RESCATE

19.24 SOMOS MARSHALL

22.00 LA NARANJA MECÁNICA

TNT

07.31 AJUSTE DE CUENTAS

09.28 SHANGHAI KID

11.25 ENREDADOS

13.06 SHERLOCK HOLMES. JUEGO DE SOMBRAS

15.25 DOS INÚTILES EN PATRULLA

17.21 PIRATAS DEL CARIBE. NAVEGANDO AGUAS MISTERIOSAS

19.49 MAD MAX. FURIA EN EL CAMINO

22.00 TED 2

SPACE

07.23 GREMLINS

09.18 PRISIONERA DEL ESPACIO

10.56 TESTIGOS

12.29 SOY EL NÚMERO CUATRO

14.24 EL GUARDAESPALDAS

16.44 LOS PERDEDORES

18.27 ASALTO AL CAMIÓN BLINDADO

20.02 VENGANZA DESPIADADA

22.00 EN PRESENCIA DEL DIABLO

CINECANAL

11.05 RANGO

13.10 GRAN JUEGO

14.40 EL DADOR DE RECUERDOS

16.20 THOR

18.30 HOTEL TRANSYLVANIA

20.10 EL PLAN B

22.00 AMIGOS CON DERECHOS

A DÓNDE IR

COSTA MADERO

(PARQUE AGUIRRE)

*VIERNES 19, SHOW CON POCHI CHÁVEZ.

*VIERNES 26, RECITAL DE CLAUDIO ACOSTA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(PARQUE AGUIRRE)

SÁBADO 20, “PEÑA DE LOS PUEBLOS” CON LA INSTRUMENTAL SALAMANQUERA. ARTISTAS INVITADOS: CHINGOLO SUÁREZ, LUCAS CÁCERES Y LA TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

CASA DEL BICENTENARIO

(PARQUE AGUIRRE)

DOMINGO 21, A LAS 18, RECITALES DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y KALAMA TROPICAL.

CAYOCOCO

(AUTOPISTA SANTIAGO – LA BANDA)

*SÁBADO 20, A LA MEDIANOCHE, LA SAGRADA MUSIQUERA TEATRO 25 DE MAYO (AVELLANEDA 376)

*JUEVES 9 DE MAYO, A LAS 21, NOCHE DE EMBRUJO Y GLORIAS DEL TANGO 3, CON “EL RAFA” MIGUEL, LECHUGA JEREZ, CIELITO DUARTE, CACHO DUVAL, NELLY GALLARDO Y LA ACADEMIA TANGO MANZI.

CINES

SUNSTAR

SHAZAM (3D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 17/04 -17:00 (Cast)

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:30 (Subt)

4X4 (2D)

THRILLER (+ 13 AÑOS)

22:30 (Cast)

PARQUE MÁGICO (3D)

ANIMACIÓN (ATP)

HASTA EL 17/04 16:10 (Cast) 18:00

(Cast)

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

19:50 (Cast)

LUCHANDO CON MI FLIA

(2D)

DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:20 (Subt)

DUMBO (2D)

AVENTURA (ATP)

HASTA EL 17/04 17:30 (Cast) 19:50

(Cast)

AFTER: AQUÍ COMIENZA

TODO (2D)

ROMANCE (+ 13 AÑOS)

22:40 (Subt)

CEMENTERIO DE ANIMALES

(2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

HASTA EL 17/04 16:50 (Cast) 22:30

(Subt)

HELLBOY (2D)

ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

19:20

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACION (ATP)

HASTA EL 17/04 16:40 (Cast) 18:30

(Cast) 20:20 (Cast)

VIVIENDO CON EL ENEMIGO

(2D) DRAMA (+ 13 AÑOS)

22:40 (Subt)

HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50

CEMENTERIO DE ANIMALES

APTO 16 años

CASTELLANO 2D 22:40-

SUBTIT. 2D 22:40 (SÓLO JUEVES)

SHAZAM ATP

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20

SUBTIT. 2D 22:20 (SÓLO JUEVES)

PARQUE MÁGICO ATP

CASTELL. 2D 16:50 - 18:40 - 20:40

HELLBOY APTO 16 AÑOS CASTELLANO

2D 20:00 - 22:30

SUBTITULADO 2D 22:30 (SÓLO JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

LA MALDICIÓN DE LA LLORANA

APTO 13 ESTRENO 18-04-

2019

CASTELLANO 2D 22:30

SUBTIT. 2D 22:30 (SOLO JUEVES)