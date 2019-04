En el debut de la venta diaria de U$S 60 M., el dólar bajó $0,64

16/04/2019 -

El dólar minorista bajó 64 centavos y cerró a $42,65 promedio, en una jornada en la que el BCRA comenzó con la venta de U$S 60 millones diarios hasta fin de año -a través de dos subastas-, con miras a financiar las necesidades del Tesoro en moneda nacional y a generar un clima de menor volatilidad cambiaria.

En la primera licitación de U$S 30 millones el precio promedio fue de $41,55, mientras que en la segunda -por el mismo monto- la cotización media se ubicó en $41,6538.

Las divisas que el Central puso a disposición son parte de los U$S 10.800 millones correspondientes al cuarto desembolso del crédito stand by por U$S 57.100 millones, acordado el año pasado con el Fondo Monetario Internacional (FMI).

De esta forma, el dólar acumula una baja del 5,1% desde su máximo histórico nominal, anotado el 5 de abril pasado ($ 44,96).

En tanto, en el segmento mayorista la divisa retrocedió 56 centavos y finalizó a $41,62. En la plaza informal, por su parte, el blue cayó 15 centavos a $ 43,50, según el relevamiento en cuevas del microcentro porteño. A su vez, el “contado con liqui” descendió 49 centavos a $ 41,77. En Futuros,, los precios de abril y mayo fueron $ 42,44 y $ 44,25.

Por el lado monetario, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) convalidó una baja de tasas de Leliq de 0,85 puntos básicos, al finalizar en un promedio de 66,8% para un total adjudicado de $198.135 millones.

Gustavo Quintana, analista de PR Corredores de Cambio, comentó que fue la sexta caída consecutiva del tipo de cambio mayorista “que lo alejó de los máximos históricos y lo dejó sobre el final del día en un nivel similar al del 22 de marzo”.

“La fuerza de los ingresos, a los que se sumaron la subasta oficial, alimentaron el flujo de ventas y justificaron la nueva caída”, agregó Quintana. El S&P Merval subió 1,24% en la bolsa, impulsado por papeles de empresas financieras .