El Ferro y el Auri podrían cruzarse en el reducido

16/04/2019 -

Si Central Córdoba y Mitre logran su clasificación al reducido, no sería descabellado pensar que puedan enfrentarse en cualquier instancia de este octogonal, llámese cuartos de final, semifinal o final.

Para que haya un cruce en cuartos de final, deberían ocupar las posiciones 3 y 6 o 4 y 5, ya que ninguno puede llegar a ocupar el lugar 1 o 2, que indefectiblemente lo ocuparán los dos equipos que no logren el ascenso directo.

Central será 3 y Mitre 6 si se dan estos resultados: Central gana, Platense pierde, Mitre gana, Gimnasia de Mendoza gana y no triunfa Independiente Rivadavia. Con la salvedad de que Gimnasia no gane por 8 goles más que Central (ej: si el Ferro gana 1-0, el Lobo no debería ganar 9-0).

Central será 4 y MItre 5 si: Central gana, Platense no pierde, Mitre triunfa y no ganan ninguno de los equipos mendocinos. Mitre será 4 y Central 5 si: Central empata, Mitre gana y no triunfa ninguno de los equipos mendocinos.