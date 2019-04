El video generó indignación entre los usuarios

Hoy 07:14 -

La grabación arranca con Chris persiguiendo a su hermana por toda la casa para proponerle jugar a un piedra, papel o tijera y si ella pierde, tienen que besarse en la boca.

En un momento de la filmación Monroe dice al pasar que la chica, Kaitlyn O’Connor, en realidad es su hermanastra. Sin embargo, el título de la publicación no aclara nada. En un momento, la chica pierde y entonces cumplen el reto: se besan varias veces de forma apasionada.

El video tuvo millones de reproducciones, pero la mayoría de las reacciones de los usuarios fueron negativas. Más de 100 mil personas eligieron la opción "No me gusta", mientras que apenas 20 mil le dieron like a la filmación.

"Esto es desagradable. Los dos son repugnantes. Realmente es enfermizo", escribió una de las personas que vio el video. "YouTube debería dar de baja este canal", reclamó otro. Este nuevo caso trae de vuelta el debate sobre cuál es el límite en los contenidos con tal de sumar seguidores.

