Orellana Lucca le hace frente a la crisis con prepotencia de trabajo

17/04/2019 -

El Dúo Orellana Lucca, una marca registrada en el canto nativo, le hace frente a la crisis con prepotencia de trabajo. La peña que realizarán este viernes, en ciudad capital, es una muestra, como también lo es el preparar su nuevo disco que alumbrará a fines de este año o bien a principios del 2020 y con el que celebrarán sus veinte años de trayectoria.

“Son tiempos difíciles hasta para la composición”, dice Manuel Orellana, con cierto gracejo aunque no por ello real y duro al hablar de los tiempos que corren hoy en nuestro país.

“De todos modos, hay que jugarse por lo de uno y eso es lo que nosotros hacemos. Estamos tomándonos los tiempos necesarios para componer y armar el disco”, remarcaron Manuel Orellana y Rodolfo Lucca en un Facebook Live realizado desde la Redacción de EL LIBERAL. Tienen la certeza de que, más allá de la situación económica, la gente los acompañará como lo ha venido haciendo siempre.

Con ese espíritu emprendedor que los caracteriza, “Manu” y “Pelu” siguen apostando al trabajo. Después de su peña, este viernes 19, el sábado 20 estarán en Frías, ciudad natal de Orellana.

Asimismo, confirmaron que el próximo 3 de mayo acompañarán a su “Maestro” Horacio Banegas en el concierto que el autor de “Mi origen y mi lugar” realizará ese día en el porteñísimo Teatro Ópera.

Nuevo disco

“De a poquito nos estamos preparando para hace cosas nuevas, hacer un disco nuevo. Es cuestión que sepan esperar nomás los amigos ya que se está gestando algo lindo”, adelantaron.

Quienes siguieron la transmisión en vivo, consultaron a Orellana Lucca si tenían pensado presentarse en el teatro 25 de Mayo.

“Cuando nace un nuevo disco es el momento de hacer un espectáculo en el teatro. Siempre hay que tener algo importante para estar en el teatro. Esto lo decimos de parte nuestra. Siempre que nos presentamos allí queremos llevar un espectáculo nuevo, distinto, al que la gente puede ir y apreciar las composiciones nuevas y, de paso, volver a escuchar las otras canciones”, especificó Manuel.

Nuevas voces

Manuel y Rodolfo destacan la cantera inagotable de cantantes que tiene Santiago del Estero, lo cual se ve reflejado en los espectáculos que se realizan cada fin de semana. “Vemos como varios compañeros se están abriendo camino, tanto en Santiago como en otros lugares. En nuestra época teníamos oportunidades de ir, pero no sé si tantas. Hoy, los chicos van a distintos lugares del país. Este es el único modo de llegar a mucha gente. Hay que andar mucho y llevar la música por todos lados”, destacó Rodolfo a EL LIBERAL.

¿Se hace cuesta arriba hoy realizar una peña, grabar un disco?

No es nada fácil. Uno tiene que defender la música que hace, ser productor, vendedor, tiene que hacer todas las cosas que por ahí, en otras épocas, los músicos tenían un poco más organizado. Últimamente, a raíz de los grandes cambios que hubo en la música, hoy en día un disco es simbólico, pero sigue siendo necesario tener el disco físico para que con eso uno pueda golpear otras puertas. Todo eso tiene un costo. Hacer un disco que vos sabes que no lo vas a vender, prácticamente es para regalarlo, todo va sumando. Nosotros tenemos que salir a tocar, primero, para mantener a nuestra familia porque vivimos por y para la música todo el tiempo. De esas actuaciones tenemos que separar para grabar los discos y hacer las producciones. Y en este tiempo que estamos viviendo no es nada fácil para ninguno. Si para nosotros es un poco díficil, imaginate para los grupos que recién están empezando. Casi todo es cuesta arriba.

Invitados

La intención de Orellana Lucca para su nuevo disco, es cantar a dúo con colegas tal como lo hicieron con Abel Pintos, Horacio Banegas y Jorge Rojas. “Uno siempre quiere que haya invitados. Muchas veces depende de cómo se dan las cosas. Uno no puede forzar a nadie para que esté, pero siempre hay deseos de que nos acompañen músicos que nosotros admiramos mucho. Aparte, más allá de que sean exitosos y todo eso, tienen algo con nosotros que es lo que hace que uno quiera invitarlos. Ojalá que puedan estar varios amigos”, remarcaron.