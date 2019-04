Con el músico Pablo Lescano presente, Spotify le da impulso a la cumbia

-

La plataforma de música en streaming Spotify inauguró un mural en homenaje a la cumbia en el barrio de Palermo, con la presencia de Pablo Lescano, líder de Damas Gratis y uno de los productores más relevantes del género. El mural, pintado en la esquina de Honduras y Carranza, ilustra una imagen del creador de “Me vas a extrañar” con su clásico teclado con el dibujo de un rifle, y la frase “Este no es otro grafiti careta. Esto es cumbia”. El evento de la empresa sueca es para acompañar su campaña “ATC ¡A toda cumbia!”, con sus playlist de cumbias y teniendo a Damas Gratis como el grupo más popular de la plataforma con casi 1.700.000 escuchas por mes. “A mí me dijeron del mural y me gusta. Igual, hay mucha cumbia que me gusta y mucha que no, como pasa en todos los géneros”, dijo Lescano.

“La verdad, es que yo me convertí en un artista ortodoxo. Escucho cumbia de los 90 y una banda que se llama Damas Gratis (risas). No escucho mucho lo actual. De ahora me gusta Ángeles Azules, pero casi nada de otros géneros. Mi hijo escucha trap y a mí me llega de rebote”, sostuvo el creador de la denominada cumbia villera.

En las playlist se pueden encontrar grupos como Amar Azul, Gilda, Daniel Agostini, Yerba Brava, El Pepo, El Polaco y Mala Fama, entre otros.