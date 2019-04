“Me robaron $ 20.000, una cadena de oro, el reloj y hasta el arma de fuego”

17/04/2019 -

El comerciante preso por una sangrienta balacera en su finca en El Zanjón, relató ayer que los tiros fueron accidentales y que los individuos “querían robarme y matarme”.

Así lo habría declarado Germán Gabriel Saucedo, al declarar ante la fiscal celia Mussi.

Acompañado por su nuevo abogado, Gabriel Coronel Chalfón, el comerciante (y propietario de un boliche) enfrentó los cargos por supuesto “homicidio en grado de tentativa”.

Está acusado de herir en la pierna a Leonel Díaz, con quien el viernes a la mañana compartió, sin querer, un “after” en su finca ubicada en El Zanjón.

Golpes

“Desperté junto a mi novia y escuché golpes. Salí y vi a tres tipos rompiéndome la casa y golpeando una puerta...”, señaló.

“Me fui para sacarlos y vi que uno me había robado $ 20.000. Los vi drogados y borrachos. Empezaron a golpearme y a sacarme la billetera, una cadena de oro, un reloj”, subrayó.

Para el detenido, “no me quedó otra que buscar un arma de fuego legal. Hice un disparo al aire y se me fueron de nuevo encima. Caimos varios al piso y se me escapó un tiro que dio en la pierna de uno de ellos”.

“Volvieron al ratito”

Siempre en función de su versión, Saucedo agregó que el grupo dejó la casa “y volvieron al ratitto”. Profundizó: “Esta vez ya llevaban palos y se les dio por romperme la finca. Me robaron más cosas y hasta el arma de fuego”, enfatizó.

Tras la indagatoria, el abogado adelantó que aportará fotografías sobre las secuelas de los destrozos masivos en la finca.

No lo señaló, pero para Chalfón el plan A es hacer caer la figura y bajarla a “lesiones graves”, o bien “legítima defensa. A lo sumo, un exceso en legítima defensa”. Su cliente continuará preso y todas las energías están depositadas en una audiencia, a concretarse la semana próxima.

Antes, la fiscal se nutrirá de los informes médicos de todos los protagonistas de los violentos hechos.