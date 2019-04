“Es injusto que haya que pagar las malas decisiones de Macri”

17/04/2019 -

El presidente del bloque oficialista en el Deliberante capitalino, Lelio Manzanares, dio su punto de vista respecto del fondo compensatorio que implica la transferencia de fondos nacionales a las provincias para ser aplicados al subsidio del transporte, planteo que fue realizado por el bloque Cambiemos.

“El convenio plantea la posibilidad de que sea por este año nada más la entrega del fondo compensatorio, los años siguientes será responsabilidad de la provincias. Ante esto no vamos a desfinanciar un municipio que viene con las cuentas equilibradas, transparentes, con constantes inauguraciones de obra. No vamos a dejar de lado ese intenso y trabajo por un capricho del gobierno nacional. Es totalmente injusto que quienes hacemos las cosas bien tengamos que pagar las malas decisiones de Macri”, señaló el concejal.

“Es necesario hacer un mea culpa. La situación del transporte público no es culpa del gobierno provincial que no quiere firmar un convenio, ni del municipio que no otorga un subsidio. Es culpa de las malas decisiones tomadas por el presidente Macri. El transporte está en situaciones idénticas también en Córdoba, Catamarca, Tucumán, menos en aquellas en donde la Nación hizo sus grandes aportes”, remarcó el concejal Manzanares.