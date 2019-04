Ledesma informó pérdidas por $ 1.031 M por la devaluación

17/04/2019 -

La empresa agroindustrial Ledesma SAAI informó que en el período de nueve meses cerrado el 28 de febrero último acumuló pérdidas netas por $ 1.031 millones, y comunicó a la Bolsa de Comercio de Buenos Aires que ese resultado “insume la totalidad de las reservas facultativas y de la reserva legal”.

El resultado negativo de Ledesma también representa “el 50% del capital social, la cuenta Ajuste de Capital y la cuenta Prima de Fusión”.

La calificadora de riesgo Fix informó en febrero que “el Flujo de Caja Operativo de Ledesma continúa mostrando una tendencia negativa, imposibilitando la reducción de deuda con la generación de flujo propio”.

Asimismo, señaló que a noviembre de 2018 “el 85% del total del endeudamiento se encontraba denominado en moneda extranjera”. Sin embargo, remarcó que “espera que el resultado neto revierta la tendencia negativa (con impacto positivo sobre el patrimonio y su estructura de capital) debido a una mejora en la rentabilidad operativa de la compañía, la venta de activos no estratégicos y la reducción de su deuda financiera en dólares”.

La calificadora informó que a fines del año pasado “el endeudamiento continuaba siendo elevado en u$s 227 millones, a pesar de haberse reducido desde u$s 297 a noviembre de 2017” pero pronosticó que la compañía reducirá “moderadamente su nivel de apalancamiento, aunque podría reducirse aún más ante un escenario de venta de activos no estratégicos’”.

La empresa anticipó que de mantenerse esa situación al cierre del ejercicio económico anual el próximo 31 de mayo, corresponderá someter a los accionistas en la asamblea que considere los estados financieros “la absorción obligatoria de las pérdidas acumuladas”.

La empresa posee cuatro establecimientos agropecuarios en Buenos Aires y Entre Ríos (que totalizan 51.429 hectáreas), y plantas fabriles en Jujuy, San Luis (tres fábricas) y Salta (dos).