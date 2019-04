El Gobierno recibe ofertas por u$s 995 millones para la exploración petrolera de 18 áreas sobre 38

17/04/2019 -

El Gobierno nacional recibió ofertas para 18 áreas de las 38 que abrió en licitación en la primera ronda para la exploración y explotación de hidrocarburos costas afuera, lo que significó una propuesta global de inversión de u$s 995 millones que presentaron 13 compañías petroleras locales e internacionales.

La recepción de ofertas para tres cuencas de la plataforma marítima continental argentina comenzó a las 9.30 en el Microcine del Palacio de Hacienda y cerró a las 16.30 con una ronda libre de ofertas por las 20 áreas que se mantuvieron sin oferentes, en un acto que encabezó el secretario de Energía, Gustavo Lopetegui.

La Secretaría oficializó tras la ronda licitatoria que se presentaron 13 empresas, que ofertaron u$s 995 millones por 18 áreas, del total de 38 ofrecidas para la búsqueda de gas y petróleo en el lecho submarino.

Este proceso licitatorio, que apunta al otorgamiento de permisos de exploración en el marco regulatorio de la ley 17.319, se recibieron propuestas de compañías nacionales e internacionales entre las que se contaban YPF, Shell, Total, Pan American Energy (PAE), Exxon, Enap, Equinor y Qatar Petroleum, todas con presencia local.

Desde la cartera energética se destacó que del total de empresas que realizaron ofertas, hay cuatro que hasta hoy no contaban con operaciones en el país y que son Mitsui, BP, ENI y Tullow.

El área de exploración se encuentra dentro de las cuencas Austral, Argentina Norte y Malvinas Oeste, y tras el acto de hoy el Gobierno nacional procederá a la apertura de los sobres, la publicación de sus propuestas y a realizar la adjudicación de cada una de las áreas ofertadas en las cuencas durante los próximos 30 días.

En el detalle de las ofertas recibidas, se precisó que para la Cuenca Austral hubo interés por dos áreas y un total ofertado de u$s 38,1 millones; para la Cuenca Argentina Norte, siete áreas y un total ofertado de u$s 181,1 millones; y para la Cuenca Malvinas Oeste fueron nueve áreas por un total de u$s 776 millones.

La petrolera nacional YPF, según ratificaron fuentes de la empresa, resultó ganadora de tres bloques: el MLO123, ubicado en la zona de la cuenca Marina Malvinas, con Total y Equinor como asociadas, y CAN 102 y CAN 114, en la cuenca Argentina Norte, en los dos casos asociada con Equinor.

Estos tres bloques se suman al CAN 100 que la Secretaría de Energía adjudicó ayer a partir de un permiso de exploración de hidrocarburos a favor de YPF, suscripto en abril de 2006.