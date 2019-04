Una mujer denunció que fue abusada durante su viaje de estudios

Hoy 15:37 -

En las últimas horas, una mujer denunció a un hombre que coordina viajes de estudio a Jujuy abusó sexualmente de ella durante una travesía. La víctima, quien ahora tiene 26 años hizo pública su historia a través de Facebook y viajó hasta el norte del país para denunciarlo penalmente.

“Todo comenzó en el refugio Alfarcito, cerca de la localidad de Tilcara en la provincia de Jujuy. Estábamos en un fogón, él puso su poncho sobre mí y empezó a abusarme sexualmente frente a todos, yo no pude reaccionar”, contó Emilia Viacava, ex alumna del colegio Nacional Buenos Aires y Carlos Pellegrini.

Y agregó: “No era una relación. Él me decía que nos íbamos a ver para otra cosa, por ejemplo, me decía que íbamos a ir al cine o a juntarnos por estudio porque él tenía un grupos de estudio y después me abusaba”.

Durante su estremecedor relato la mujer confesó que las agresiones le dejaron secuelas físicas y psicológicas. “Me deprimí mucho, durante tres años al menos no pude tener relaciones consentidas, y él me amenazaba para que no hablara”, aseguró.

Y cerró: “Durante once años quise hacer como que eso no pasó pero no pude. El año pasado, cuando empecé a reconstruir lo que había sucedido volví a deprimirme pero a fin de año decidí que tenía que salir a contarlo para que otras chicas no pasen por lo mismo”.