Un cura confesó haber abusado de tres catequistas

Mario Koessler, un cura de 63 años, se declaró culpable de haber abusado sexualmente de tres mujeres catequistas de 75, 63 y 40 años entre el 2014 y 2015, en la parroquia San José de la localidad bonaerense de San Isidro.

“El juicio oral que iba a comenzar el lunes 22 de abril en el Tribunal Oral Criminal 2 se suspendió por un acuerdo de juicio abreviado al que llegaron la Fiscalía y la defensa, que fijó a Koessler 3 años de pena en suspenso”, expresó Andrés Bonicalzzi, abogado de las víctimas.

Varios testigos confirmaron el monseñor Oscar Ojea reveló que Koessler había reconocido los abusos y pidió ayuda psiquiátrica. Asimismo, expresó que dejaría la iglesia para vivir aislado en el asilo Marin, de San Isidro.

“Yo sabía que no iba a ir a prisión. Me da tranquilidad que haya reconocido su culpa. Pero yo no quiero saber más nada con la Iglesia, no fui más. Esto me afectó mi fe”, expresó una de las víctimas.