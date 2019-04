Pablo Lescano reveló que se convirtió en un “artista ortodoxo”

18/04/2019 -

El líder de Damas Gratis, Pablo Lescano, uno de los máximos productores y referentes de cumbia del país, sostuvo que con los años se volvió un “artista ortodoxo”, que escucha cumbia de su época y no bandas actuales.

En entrevista con Télam, sostuvo que luego de 25 años de carrera su grupo ya “casi es Clase A”, en cuanto a reconocimiento en giras. ¿Escuchás bandas actuales o nuevos géneros de baile como el trap o reguetón? Hay mucha cumbia que me gusta y mucha que no. Como en todos los géneros. Me convertí en un artista ortodoxo y escucho cumbia de los 90 y una banda que se llama Damas Gratis. No escucho mucho lo actual. De ahora me gusta Ángeles Azules, pero casi nada de otros géneros.

Mi hijo escucha trap y a mí me llega de rebote. ¿Sabé s qu e vo s usas sonidos que usaba Yes en los 70? ¡Te juro por mi hija Marita que no sé quiénes son! Cuando empezamos, todos teníamos el mismo sonido porque usábamos el mismo teclado barato, el Roland XP10 y después el Korg N364. Hoy sí me puedo dar el lujo de comprarme el “sinte” que quiero. l