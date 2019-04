18/04/2019 -

En cuanto a la producción, ¿con las nuevas tecnologías se democratizó el acceso? Se volvió fácil. Con una computadora podés arrancar. Cuando empecé y grabé mi primer disco, tuve que juntar 3.000 pesos/dólares y pagar 100 horas de grabación. Me salió bien porque el grupo pegó. ¿Pero si no pasaba? ¿Por qué elegiste el teclado y no un instrumento más tradicional, como la guitarra? Era lo único que tenía.

Empecé a tocar por un vecino que a la mamá la habían echado del laburo y con la indemnización se compró un piano vertical y un acordeón y vi que tenía facilidad. Probé con la guitarra, pero no es para mí. Una vez dijiste que cuando saliste con los Cadillac, te diste cuenta que ellos eran Clase A y ustedes Clase Z, en cuanto a la producción de giras. Ahora casi somos Clase A cuando viajamos, y son los mismos productores. Igual, no somos los Cadillac. Ya no hago el check in en los hoteles.l