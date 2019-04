Un trabajador de la música que apuesta a la autogestión

18/04/2019 -

¿”Coplas del Violinero”, qué revela de Néstor Garnica? Está revelando todo un compositor violinístico que lo tengo guardado ahí y cada vez van saliendo cosas más sorprendentes, tanto cantando como tocando instrumentalmente. Esta “Coplas del Violinero” tiene mucha sangre violinista y santiagueñidad plena. Hay unos ritmos extraordinarios como los que aparecen en Chacarera mota, Chacarera del rancho y Chacarera del violín.

Estas chacareras, que me vienen acompañando de toda la vida, hacen que este disco forme parte del arte de nuestros mayores y de lo que viene haciendo uno ahora en este tiempo. ¿Cómo es trabajar desde la autogestión en estos tiempos? Yo siempre lo he hecho así. No dependo de estos tiempos, siempre he dependido de la autogestión.

La verdad, a mí no me sorprende nada porque castigados los argentinos estamos de siempre, de todos los gobiernos, de este gobierno, del que ha pasado, del anterior. Yo creo que uno aprende a convivir con eso y aprende a andar. Yo no le echo la culpa a nadie. Si no ando, directamente, es culpa mía. Desde chico uno ha crecido con políticas que nunca me han favorecido. Yo creo que con los años aprendí a vivir de esa manera y hoy te puedo decir que no dependo de ningún sistema político. Sí, obviamente, la economía, que va y viene, que es una pena, pero, qué sé yo, uno ha aprendido a manejarse.l