CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de abril de 2019
A LAS 21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER MILLONARIO?
Por El Liberal
18/04/2019 -
CANAL 7
08.00 DEBATE ABIERTO
08.30 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA
11.45 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 SORTEO DE MONOFECHAS
14.10 SORTEO DE TÓMBOLA
VESPERTINA
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 SORTEO DE TÓMBOLA
NOCTURNA
22.45 MI VIDA ERES TÚ
00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE
01.00 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
PROGRAMACIÓN DE MAÑANA VIERNES
08.00 NICK JR.
09.00 MORFI TODOS A LA MESA
11.30 EL PRECIO JUSTO
13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE
13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN
14.00 LOS SIMPSONS
14.30 CORTÁ POR LOZANO
16.30 LAZOS DE SANGRE
18.00 HUÉRFANAS
19.00 ELIF
20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN
CENTRAL
21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER
MILLONARIO?
22.30 MI VIDA ERES TÚ
23.45 CAMPANAS EN LA NOCHE
00.45 STAFF
01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN
AMÉRICA
13.00 INTRUSOS
15.30 PAMELA A LA TARDE
17.15 INCORRECTAS
19.00 AMÉRICA
20.00 POLÉMICA EN EL BAR
21.30 INTRATABLES
TV PÚBLICA
14.00 COCINEROS
16.00 CINE CLÁSICO
17.30 PAKAPAKA
18.00 DEPORTV
19.00 TPA NOTICIA
20.00 MISA POPULAR DE LAS
MISIONES
CANAL 9
13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA
15.00 CONFRONTADOS
16.00 TODAS LAS TARDES
17.15 HAY QUE VER
18.45 TELENUEVE
EL TRECE
14.30 EL DIARIO DE MARIANA
16.00 CORTE Y CONFECCIÓN
17.15 EL GRAN PREMIO DE LA
COCINA
18.30 PASAPALABRA
20.00 TELENOCHE
21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR
CANAL14
12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR
13.30 VIVIR SANTIAGO
14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)
15.00 TICKET AL SHOW
16.00 PARA TODA MUJER - VIVO
17.00 EN ARMONÍA
17.30 DE A DOS
18.00 VA DE NUEVO
18.30 SÁBADO SAGRADO
19.30 PASIÓN POR EL TURF
20.00 RINCÓN DE LA EMPANADA TV
20.30 DALE FERRO
21.00 EL PODIO
22.00 BÁSQUET POR EL 14:
OLÍMPICO VS. SAN LORENZO -
VIVO
CANAL 4
08.30 PULSO URBANO
10.00 SERIES ANIMADAS
11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE
12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN
13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD
13.30 LA FIJA
14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF
14.30 LIGA COMERCIAL
15.00 NUESTRO FÚTBOL
17.30 SEGUÍ EN LA TARDE
19.00 POLI 24
19.30 PUERTO PESCA
20.00 EXPRESS AMATEUR
21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL
22.00 TIEMPO REAL
23.30 EN BOCA DE TODOS
PELÍCULAS
CINEMAX
07.20 LOS RESCATADORES EN
CANGUROLANDIA
08.52 LOS SUPERSÓNICOS Y LA WWE.
ROBO-WRESTLEMANIA
10.30 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A
FORESHADOWING
10.47 ZOMBIES
12.38 GOL 2. VIVIENDO EL SUEÑO
14.54 NICK Y NORAH. UNA NOCHE DE MÚSICA
Y AMOR
16.37 LA FUENTE DEL AMOR
18.22 SÚPER ESCUELA DE HÉROES
20.15 EL REY ESCORPIÓN
22.00 LOS 8 MÁS ODIADOS
TCM
07.23 LOST - T. 5 - EP. 8 - LAFLEUR
08.08 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE
08.53 LOST - T. 5 - EP. 10 - HE’S OUR YOU
09.36 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER
HAPPENED, HAPPENED
10.21 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 4 -
WHOSE ROOM IS IT ANYWAY
10.46 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 5 -
HAVE YOU DRIVEN A FORD LATELY?
11.10 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 6 - 16
AÑOS, ¿Y QUÉ TE ESPERA?
11.35 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 13 - AN OFFER SHE
CAN’T REFUSE
11.59 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 14 - FASHION SHOW
12.23 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 15 - WHERE’S FRAN?
12.47 LOST - T. 5 - EP. 8 - LAFLEUR
13.31 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE
14.15 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA
FANTASMA
16.35 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE
DE LOS CLONES
19.12 STAR WARS EPISODIO III. LA VENGANZA
DE LOS SITH
22.00 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO
CONTRAATACA
TNT
06.43 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS
08.38 EL VENGADOR FANTASMA
10.31 IDENTIDAD SUSTITUTA
12.02 U-571
14.05 EL CAZA RECOMPENSAS
16.05 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS
18.00 EL LIBRO DE LA SELVA
20.02 ZOOTRÓPOLIS
22.00 CONSTANTINE
SPACE
07.33 FUGA AL LÍMITE
09.13 CAPITÁN PHILLIPS
11.31 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN
13.25 ASESINOS
15.47 ARMA MORTAL
17.43 ARMA MORTAL 2
19.49 ARMA MORTAL 3
22.00 ATRAPEN AL GRINGO
23.53 ESPÍRITU OSCURO
CINECANAL
11.17 EL PLAN B
13.20 AMIGOS CON DERECHOS
15.15 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER
VENGADOR
17.25 PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS
MONSTRUOS
19.15 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO
CABALLERO
22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA
GUERRA
A DÓNDE IR
ENCUENTRO’S
(Rep. del Líbano (S) Nº 244, LB)
HOY, A LAS 22, NOCHE DE FOLCLORE
CON EL FESTEJO DE SUS 40 AÑOS
DE TRAYECTORIA DE “LAS VOCES DE
HOY”. ENTRADA LIBRE.
BELLAS ALAS
(Belgrano (S) Nº 1807)
EL SÁBADO 20, A LAS 23, ACTUACIÓN
DE DEL ESTERO. INVITADA ESPECIAL:
ANTONELLA CARMONA.
CAYOCOCO
(Autopista Juan Perón)
EL SÁBADO 20, A LAS 23, LA SAGRADA
MUSIQUERA. ESTARÁN TRIBU MAEMBÓ
MAMA, CAMALEÓNICAS, PAULA
SUÁREZ, Y GACHY ROCHA.
CASA DEL FOLCLORISTA
(Parque Aguirre)
SÁBADO 20, “PEÑA DE LOS PUEBLOS”
CON LA INSTRUMENTAL SALAMANQUERA.
ARTISTAS INVITADOS: CHINGOLO
SUÁREZ, LUCAS CÁCERES Y LA
TELÚRICA SANTIAGUEÑA.
CASA DEL BICENTENARIO
(Olaechea y Mendoza)
DOMINGO 21, A LAS 18, RECITALES
DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL
Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y KALAMA
TROPICAL.
COSTA MADERO
(Parque Aguirre)
*VIERNES 19, SHOW CON POCHI CHÁVEZ.
TEATRO 25 DE MAYO
(Avellaneda 376)
+ DOMINGO 21, A LAS 21, EL MUSEO
DE ARTE SACRO SAN FRANCISCO
SOLANO Y LA ACADEMIA PERFUME
DE CARNAVAL PRESENTARÁN “¡ÉL
VIVE! PASIÓN Y RESURRECCIÓN”. EL
VALOR DE LA ENTRADA CONSISTIRÁ
EN UN ALIMENTO NO PERECEDERO.
CINES
SUNSTAR
SHAZAM (2D)
CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)
18/04 17:00 (Subt)
CAPITANA MARVEL (3D)
AVENTURA (+ 13 AÑOS)
18-24/04 19:30 (Cast)
4X4 (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)
18/20/04 22:30 (Cast) 00:30 (Cast)
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA (2D) TERROR (+ 13 AÑOS)
18/04 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:50
(Subt) 00:10 (Subt)
DUMBO (2D) AVENTURA (ATP)
18/04 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)
AFTER: AQUÍ COMIENZA TODO
(2D) ROMANCE (+ 13 AÑOS)
18-20/04 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)
PARQUE MÁGICO (2D)
ANIMACION (ATP) 18-/04 16:20 (Cast)
18:10 (Cast) 20:00 (Cast)
CEMENTERIO DE ANIMALES
(2D)
TERROR (+ 13 AÑOS)
18-20/04 21:50 (Subt) 00:15 (Subt)
LA MALDICIÓN DE LA
LLORONA (2D) TERROR (+ 13 AÑOS)
18/04 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20
(Subt) 00:30 (Subt)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
25/04 00:10 (Subt)
LOS VENGADORES, FIN DEL
JUEGO (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)
25/04 00:01 (Cast)
PROGRAMACIÓN SUJETA A
MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO
HÍPER LIBERTAD
DUMBO ATP
CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50
CEMENTERIO DE ANIMALES
APTO 16 años
CASTELLANO 2D 22:40 (excepto
miércoles 24)
SUBTIT. 2D 22:40 (SOLO JUEVES)
CASTELLANO 2D 22:15 (solo miércoles
24)
SHAZAM ATP CON RESERVA
CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20 (excepto
miércoles 24)
SUBTIT. 2D 22:20 (SOLO JUEVES)
CASTELLANO 2D 16:40 - 21:25 (solo
miércoles 24)
PARQUE MÁGICO ATP
CASTELLANO 2D 20:00 (excepto
miércoles 24) / CASTELLANO 2D 19:25
(solo miércoles 24)
LA MALDICIÓN DE LA LLORANA
APTO 13 AÑOS ESTRENO /
CASTELLANO 2D 18:10 - 20:20 - 22:30
SUBTIT. 2D 22:30 (SOLO JUEVES)
VENTA ANTICIPADA
AVENGERS: ENDGAME APTO
13 PRE -ESTRENO TRASNOCHE DEL
24-04-2019
CASTELLANO 2D 00:10
CASTELLENO 3D 00:30
AVENGERS: ENDGAME APTO 13
ESTRENO 25-04-2019
CASTELLANO 2D 15:30 - 19:20 - 23:10
CASTELLENO 3D 22:30
SUBSTITULADA 2D 23:10 (SOLO
JUEVES)