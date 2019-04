CARTELERA TV / CINE / SHOWS / 18 de abril de 2019

18/04/2019 -

CANAL 7

08.00 DEBATE ABIERTO

08.30 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 SORTEO DE TÓMBOLA MATUTINA

11.45 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 SORTEO DE MONOFECHAS

14.10 SORTEO DE TÓMBOLA

VESPERTINA

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 SORTEO DE TÓMBOLA

NOCTURNA

22.45 MI VIDA ERES TÚ

00.00 CAMPANAS EN LA NOCHE

01.00 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN 

PROGRAMACIÓN DE MAÑANA VIERNES

08.00 NICK JR.

09.00 MORFI TODOS A LA MESA

11.30 EL PRECIO JUSTO

13.00 EL NOTICIERO DE LA GENTE

13.15 NOTICIERO 7 - 1º EDICIÓN

14.00 LOS SIMPSONS

14.30 CORTÁ POR LOZANO

16.30 LAZOS DE SANGRE

18.00 HUÉRFANAS

19.00 ELIF

20.00 NOTICIERO 7 - EDICIÓN

CENTRAL

21.15 ¿QUIÉN QUIERE SER

MILLONARIO?

22.30 MI VIDA ERES TÚ

23.45 CAMPANAS EN LA NOCHE

00.45 STAFF

01.15 CIERRE DE TRANSMISIÓN

AMÉRICA

13.00 INTRUSOS

15.30 PAMELA A LA TARDE

17.15 INCORRECTAS

19.00 AMÉRICA

20.00 POLÉMICA EN EL BAR

21.30 INTRATABLES

TV PÚBLICA

14.00 COCINEROS

16.00 CINE CLÁSICO

17.30 PAKAPAKA

18.00 DEPORTV

19.00 TPA NOTICIA

20.00 MISA POPULAR DE LAS

MISIONES





CANAL 9

13.15 EL SHOW DEL PROBLEMA

15.00 CONFRONTADOS

16.00 TODAS LAS TARDES

17.15 HAY QUE VER

18.45 TELENUEVE





EL TRECE

14.30 EL DIARIO DE MARIANA

16.00 CORTE Y CONFECCIÓN

17.15 EL GRAN PREMIO DE LA

COCINA

18.30 PASAPALABRA

20.00 TELENOCHE

21.30 OTRA NOCHE FAMILIAR





CANAL14

12.30 TIEMPO PARA COMPARTIR

13.30 VIVIR SANTIAGO

14.00 NOTICIERO 7 (1ª EDICIÓN)

15.00 TICKET AL SHOW

16.00 PARA TODA MUJER - VIVO

17.00 EN ARMONÍA

17.30 DE A DOS

18.00 VA DE NUEVO

18.30 SÁBADO SAGRADO

19.30 PASIÓN POR EL TURF

20.00 RINCÓN DE LA EMPANADA TV

20.30 DALE FERRO

21.00 EL PODIO

22.00 BÁSQUET POR EL 14:

OLÍMPICO VS. SAN LORENZO -

VIVO





CANAL 4

08.30 PULSO URBANO

10.00 SERIES ANIMADAS

11.30 EL INTERIOR DE MI GENTE

12.30 NOTI EXPRESS 1ª EDICIÓN

13.00 SANTIAGO NUESTRA CIUDAD

13.30 LA FIJA

14.00 SUGERENCIAS DEL CHEF

14.30 LIGA COMERCIAL

15.00 NUESTRO FÚTBOL

17.30 SEGUÍ EN LA TARDE

19.00 POLI 24

19.30 PUERTO PESCA

20.00 EXPRESS AMATEUR

21.00 NOTI EXPRESS EDIC. CENTRAL

22.00 TIEMPO REAL

23.30 EN BOCA DE TODOS





PELÍCULAS

CINEMAX

07.20 LOS RESCATADORES EN

CANGUROLANDIA

08.52 LOS SUPERSÓNICOS Y LA WWE.

ROBO-WRESTLEMANIA

10.30 GAME OF THRONES. ICE AND FIRE. A

FORESHADOWING

10.47 ZOMBIES

12.38 GOL 2. VIVIENDO EL SUEÑO

14.54 NICK Y NORAH. UNA NOCHE DE MÚSICA

Y AMOR

16.37 LA FUENTE DEL AMOR

18.22 SÚPER ESCUELA DE HÉROES

20.15 EL REY ESCORPIÓN

22.00 LOS 8 MÁS ODIADOS

TCM

07.23 LOST - T. 5 - EP. 8 - LAFLEUR

08.08 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE

08.53 LOST - T. 5 - EP. 10 - HE’S OUR YOU

09.36 LOST - T. 5 - EP. 11 - WHATEVER

HAPPENED, HAPPENED

10.21 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 4 -

WHOSE ROOM IS IT ANYWAY

10.46 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 5 -

HAVE YOU DRIVEN A FORD LATELY?

11.10 CASADOS CON HIJOS - T. 1 - EP. 6 - 16

AÑOS, ¿Y QUÉ TE ESPERA?

11.35 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 13 - AN OFFER SHE

CAN’T REFUSE

11.59 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 14 - FASHION SHOW

12.23 LA NIÑERA - T. 3 - EP. 15 - WHERE’S FRAN?

12.47 LOST - T. 5 - EP. 8 - LAFLEUR

13.31 LOST - T. 5 - EP. 9 - NAMASTE

14.15 STAR WARS. EPISODIO I - LA AMENAZA

FANTASMA

16.35 STAR WARS. EPISODIO II - EL ATAQUE

DE LOS CLONES

19.12 STAR WARS EPISODIO III. LA VENGANZA

DE LOS SITH

22.00 STAR WARS. EPISODIO V - EL IMPERIO

CONTRAATACA

TNT

06.43 LOS ÚLTIMOS CABALLEROS

08.38 EL VENGADOR FANTASMA

10.31 IDENTIDAD SUSTITUTA

12.02 U-571

14.05 EL CAZA RECOMPENSAS

16.05 ALICIA EN EL PAÍS DE LAS MARAVILLAS

18.00 EL LIBRO DE LA SELVA

20.02 ZOOTRÓPOLIS

22.00 CONSTANTINE

SPACE

07.33 FUGA AL LÍMITE

09.13 CAPITÁN PHILLIPS

11.31 EL ESCUADRÓN DEL CRIMEN

13.25 ASESINOS

15.47 ARMA MORTAL

17.43 ARMA MORTAL 2

19.49 ARMA MORTAL 3

22.00 ATRAPEN AL GRINGO

23.53 ESPÍRITU OSCURO

CINECANAL

11.17 EL PLAN B

13.20 AMIGOS CON DERECHOS

15.15 CAPITÁN AMÉRICA. EL PRIMER

VENGADOR

17.25 PERCY JACKSON Y EL MAR DE LOS

MONSTRUOS

19.15 TRANSFORMERS. EL ÚLTIMO

CABALLERO

22.00 EL PLANETA DE LOS SIMIOS. LA

GUERRA





A DÓNDE IR

ENCUENTRO’S

(Rep. del Líbano (S) Nº 244, LB)

HOY, A LAS 22, NOCHE DE FOLCLORE

CON EL FESTEJO DE SUS 40 AÑOS

DE TRAYECTORIA DE “LAS VOCES DE

HOY”. ENTRADA LIBRE.

BELLAS ALAS

(Belgrano (S) Nº 1807)

EL SÁBADO 20, A LAS 23, ACTUACIÓN

DE DEL ESTERO. INVITADA ESPECIAL:

ANTONELLA CARMONA.

CAYOCOCO

(Autopista Juan Perón)

EL SÁBADO 20, A LAS 23, LA SAGRADA

MUSIQUERA. ESTARÁN TRIBU MAEMBÓ

MAMA, CAMALEÓNICAS, PAULA

SUÁREZ, Y GACHY ROCHA.

CASA DEL FOLCLORISTA

(Parque Aguirre)

SÁBADO 20, “PEÑA DE LOS PUEBLOS”

CON LA INSTRUMENTAL SALAMANQUERA.

ARTISTAS INVITADOS: CHINGOLO

SUÁREZ, LUCAS CÁCERES Y LA

TELÚRICA SANTIAGUEÑA.

CASA DEL BICENTENARIO

(Olaechea y Mendoza)

DOMINGO 21, A LAS 18, RECITALES

DE SADAIC CON RAMÓN VILLARREAL

Y SU TRÍO SAUCE SOLO Y KALAMA

TROPICAL.

COSTA MADERO

(Parque Aguirre)

*VIERNES 19, SHOW CON POCHI CHÁVEZ.

TEATRO 25 DE MAYO

(Avellaneda 376)

+ DOMINGO 21, A LAS 21, EL MUSEO

DE ARTE SACRO SAN FRANCISCO

SOLANO Y LA ACADEMIA PERFUME

DE CARNAVAL PRESENTARÁN “¡ÉL

VIVE! PASIÓN Y RESURRECCIÓN”. EL

VALOR DE LA ENTRADA CONSISTIRÁ

EN UN ALIMENTO NO PERECEDERO.

CINES

SUNSTAR

SHAZAM (2D)

CIENCIA FICCIÓN (+ 13 AÑOS)

18/04 17:00 (Subt)

CAPITANA MARVEL (3D)

AVENTURA (+ 13 AÑOS)

18-24/04 19:30 (Cast)

4X4 (2D) THRILLER (+ 13 AÑOS)

18/20/04 22:30 (Cast) 00:30 (Cast)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

18/04 17:00 (Cast) 19:30 (Cast) 21:50

(Subt) 00:10 (Subt)

DUMBO (2D) AVENTURA (ATP)

18/04 17:30 (Cast) 19:50 (Cast)

AFTER: AQUÍ COMIENZA TODO

(2D) ROMANCE (+ 13 AÑOS)

18-20/04 22:10 (Subt) 00:20 (Subt)

PARQUE MÁGICO (2D)

ANIMACION (ATP) 18-/04 16:20 (Cast)

18:10 (Cast) 20:00 (Cast)

CEMENTERIO DE ANIMALES

(2D)

TERROR (+ 13 AÑOS)

18-20/04 21:50 (Subt) 00:15 (Subt)

LA MALDICIÓN DE LA

LLORONA (2D) TERROR (+ 13 AÑOS)

18/04 17:30 (Cast) 20:00 (Cast) 22:20

(Subt) 00:30 (Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (2D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/04 00:10 (Subt)

LOS VENGADORES, FIN DEL

JUEGO (3D) ACCIÓN (+ 13 AÑOS)

25/04 00:01 (Cast)

PROGRAMACIÓN SUJETA A

MODIFICACIONES SIN PREVIO AVISO





HÍPER LIBERTAD

DUMBO ATP

CASTELLANO 2D 17:20 - 19:50

CEMENTERIO DE ANIMALES

APTO 16 años

CASTELLANO 2D 22:40 (excepto

miércoles 24)

SUBTIT. 2D 22:40 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 2D 22:15 (solo miércoles

24)

SHAZAM ATP CON RESERVA

CASTELLANO 2D 17:00 - 22:20 (excepto

miércoles 24)

SUBTIT. 2D 22:20 (SOLO JUEVES)

CASTELLANO 2D 16:40 - 21:25 (solo

miércoles 24)

PARQUE MÁGICO ATP

CASTELLANO 2D 20:00 (excepto

miércoles 24) / CASTELLANO 2D 19:25

(solo miércoles 24)

LA MALDICIÓN DE LA LLORANA

APTO 13 AÑOS ESTRENO /

CASTELLANO 2D 18:10 - 20:20 - 22:30

SUBTIT. 2D 22:30 (SOLO JUEVES)

VENTA ANTICIPADA

AVENGERS: ENDGAME APTO

13 PRE -ESTRENO TRASNOCHE DEL

24-04-2019

CASTELLANO 2D 00:10

CASTELLENO 3D 00:30

AVENGERS: ENDGAME APTO 13

ESTRENO 25-04-2019

CASTELLANO 2D 15:30 - 19:20 - 23:10

CASTELLENO 3D 22:30

SUBSTITULADA 2D 23:10 (SOLO

JUEVES)