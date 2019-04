FÚNEBRES | 18 de abril de 2019

18/04/2019 -

FALLECIMIENTOS

18/4/19

- Fernando Víctor Pereyra (La Banda)

- Luis Carlos Montoya

- Mariano Gerardo Domínguez

- María Estela Herrera (Nva. Francia)

- Rita Valeria Medina de Torressi

- Olga Dominga Jiménez

- Gladis Ester Ibáñez

- Miguel Ángel Beja (Fernández)

Sepelios Participaciones

----------------------------------------





ACHÁVAL, DANIEL DARIO (q.e.p.d.) Falleció en Zarate (Bs.As) el 15/4/19|. ¡Porotito primo querido, hoy la tierra llora tu ausencia y el Cielo gana un ángel más. Que triste coisidencia a un año de la partida de tu hermana Mary. El Señor decidió recogerte en sus brazos para descansar junto a tus padres y hermanos que se adelantaron, nos cuesta asimilar que no estás más, pero reconforta que estas junto al Señor a la Madre María. Las palabras no van a llenar nunca el dolor de tu partida, te queremos y nunca te olvidaremos. Sus primos Romelia Andrade, su hija Carina y sus sobrinos Elena, Jorge y Claudia Navarro. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ACHÁVAL, DANIEL DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el Zárate, Bs.As el 15/4/19|. Juan Pablo Vignau y Noemí Estela Mansilla acompañan con mucha tristeza a su hermana Noemí Achaval de Dominguez y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

ANDRADA DE VÁZQUEZ, ELVA YOLANDA. (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Su esposo :Lino, sus hijos: Caro y Cristian, sus nietos: Juli, Exequiel y Bruno, part. su fallec. sus restos serán inhumados hoy a las 16 en el cement. La Piedad. C. de duelo: Pedro L. Gallo 340 (S.V.) Caruso Cia. Arg. de Seguros S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Alfredo Degano, su esposa Maria Lastenia Sal y sus hijos Agustín, Maria, Tomás y Santino participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. El personal directivo, docente, administrativo, alumnado, Asociacion Cooperadora, servicios generales del Colegio Secundario del Bicentenario de la Revolucion de Mayo, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del Profesor Kozlowski, Daniel y ruegan una oración en su memoria por el eterno descanso de su alma.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. María Cecilia Espeche y Carli Feijóo participan su fallecimiento y acompañan con profundo dolor a su amiga Vivi y familia.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. María Alejandra Barbieri y María Florencia Miller, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Horacio Silvio Alfano, su esposa Nilda R. Montenegro e hijo Horacio Renato Alfano (h) participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra amiga Sarita y acompañamos a nuestra amigo Gringo, hijos, nietos y demas familiares en este dificil momento. Rogando oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Pedro Toloza y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar a su esposo, hijos y demás familiares sus condolencias. Rogamos oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Mabel Navarro de Nader y sus hijos Mónica, Miguel y Marcela, participan con door su fallecimiento, acompañando en la oracion a su esposo e hijos Viviana, Yeye, Daniel, Gustavo, Gonzalo y demás familiares por su descanso en paz.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Dr. Francisco Cavallotti y Dra. Norma T. de Cavallotti participan con profundo dolor el fallecimiento de la estimada amiga. Acompañan a su flia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ANELLI DE KOZLOWSKI, SARA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Polo Mackeprang, Magalí Sily de Mackeprang, sus hijos Boya y flia, Guillermo Alfonso y Mario Sily y flia, participan con pena su fallecimiento y acompañan a su flia, ene stos momentos de profundo dolor.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Blanca Salomon, sus hijos: Miriam, Betti, Titina y Jorge. Su hijo politico Pedro y sus respectivas flias. Participan con dolor su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Querido Negro que Dios te de el descanso eterno. Jorge Llado, Nora Auad y sus hijos Ana, Jorge, Lidia y Sabrina. Ruegan una oración en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. German Pedro Llanos, su esposa Mirian Susana Abdala, sus hijos Germán Ramiro, Maria Florencia, Pedro Matias y Romina Belén participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Teresa Borquez de Auat e hijos participan su fallecimiento y acompañan a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Jesús Ahuat de Baleija, sus hijos José, Rolando, Cecilia y Marinéala y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Gustavo Hauteberque y fila, y Hector Hauteberque y flia, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Sus familiares Margarita Hallak de Saad, sus hijos: Mariel, Juan Daniel, Marcela y sus respectivas flias., participan con dolor el fallecimiento del muy apreciado Negro,una persona humilde y sencillo,siempre brindando afecto y cariño.Que Jesus y su divina misericordia le den el descanso eterno.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Juan Matach, su esposa Sara Jorge y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos dificiles a sus familiares.Elevamos oraciones a su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Victoria Salomon de Canllo, sus hijos Maria Elizabeth y Jorge, hijo político Juan Roberto Montoto, participan con dolor su partida al Reino Celestial y acompañan a su querida familia en este momento de dolor.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Despedimos con profunda tristeza la partida de nuestro querido Negro al Reino de Dios, Ema Saad e hijos, hijos politicos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos a Dios pronta resignación para su flia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Querido Negrito ya partiste al Reino Celestial a reunirte con Dios y tus padres. Siempre te recordaré con mucho cariño. Martha Saad, participa con profunda tristeza su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Querido Negrito siempre estarás presente entre nosotros. Norma Saad e hijos, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus fliares, en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

AZAR, HÉCTOR FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Betty Azar, Gabriela y Graciela Azar y sus respectivas flias, participan con profundo pesar su fallecimiento.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (Jojo) (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Su prima hna. Mirian Susana Abdala, su esposo Pedro Llanos, sus hijos Germán Ramiro, Mara Florencia, Pedro Matias y Romina Belen, participan con dolor su fallecimiento. Se ruegan oraciones en su memoria.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (Jojo) (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Jorge Llado, Nora Auad y sus hijos Ana, Jorge, Lidia y Sabrina. Ruegan una oración en su memoria.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Miguel Eduardo Jorge y sra., Dr. Juan Antonio Jorge y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento y rogamos oraciones a su memoria.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Gustavo Jorge y flia. participan con profundo dolor su partida al reino de Dios. Rogamos por su eterno descanso.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Victor Hugo Nuñez y flia. E hijos .participan con profundo pesar su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su flia.ruegan oraciones a su memoria.

CANLLO, JORGE ENRIQUE (q.e.p.d) Falleció el 15/4/19|. Lili de Martinez y flia, acompañan con afecto a sus hermanas Kuky y Olga, a su sobrina Liz, a su sobrino político Dr. Ricardo Luna Avila y demás familiares ante la desaparición física del amigo ''Jojo''. Rogamos por un descanso eterno.

CORVALAN, ROXANA CELINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Tía: Tus alas no estaban listas para volar, pero mi corazón no estaba preparado para verte volar tan pronto. Que brille para Ti la luz que no tiene fin. Su sobrina Malena Esther Corvalan y su mamá Sandra Concha.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. "Dios no nos prometió días sin dolor, risa sin tristeza, sol sin lluvia, pero si prometió fuerzas para cada día, consuelo para las lágrimas y luz para el camino". Sus vecinos y amigos Dominga de Maya, sus hijos Manuel y Karina, Nora Graciela, Carlos y Silvina, su nieto Mateo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Jose y sus hijos en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Familia Gutierrez; Familia Gallo, acompañamos en el dolor a Josefina y sus hijos, un amigo de toda la vida.

DÍAZ, HÉCTOR RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 15/4/19|. Alicia Japaze, sus hijos Luis Roberto, Martín y Daniela con sus respectivas familias y María Luisa Lopez participan con mucho dolor el fallecimiento de su gran amigo y compañero Raúl, excelente esposo, padre y abuelo. Que Dios y la Virgen lo colme de su amor. Descansa en paz amigo querido. Ruegan resignación para su familia.

DOMÍNGUEZ, MARIANO GERARDO (q.e.p.d) Falleció el 16/4/19|. Sus padres Virginia Juarez y Gerardo R. Dominguez, sus hermanos Zoe e Isabela, su abuelo Romirio, Tios, Javier, Viviana, Mariana, Elpidio, Waldi, Martin, Manuel, Alejandra, Pamela y Sandra, primos y demas familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Zanjon. EMPRESA SANTIAGO.

DOMÍNGUEZ, MARIANO GERARDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/19|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar, en lugares de delicados pastos me hará descansar. La comunidad del Instituto San Roque, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido alumno. Ruegan oraciones en su memoria y acompañan a la flia. en este dificil momento.

HERRERA, GRACIELA DEL VALLE (Gache) (q.e.p.d.) Falleció el 14/4/19|. Oscar Nema y Adela Marcos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su sobrino Luis Carlos Marcos Herrera el querido Gringo y demás familiares en este duro trance. Elevamos oraciones en su querida memoria.

IBÁÑEZ, GLADIS ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Sus hijos Marcela, Norma, Jorge, Sebastian, Esteban, Ariel, Eliana, Silvana, hijos politicos, nietos Ivana, Yanina, Luciana, Mario, Mare y demas familiares. Cob. Hamburgo sus restos seran inhumados hoy 16hs en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

JIMÉNEZ, OLGA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Su hijo Ramón, hijo pol. Laura, sus nietos Sabrina y Facundo, Patricia, hnos. y sobrinos part. su fallec. Sus restos serán inhum. en el cem. Villa Jimenez a las 17.30 hs. Casa de duelo Av. Borges C/108 Nº 2191. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.RL.

MEDINA DE TORRESSI, RITA VALERIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Su esposo Ygnacio Agustin Torressi, sus padres Omar y Celia, hnas. surgros y cuñados part. su fallec. y que sus restos serán inhum. e a las 15 hs en el cem. La Piedad. CD Pedro L. Gallo 330 sala 2. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MONTOYA, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/19|. Sus hijos Luis, Arturo, Graciela, Walter, Sandra, Carmen, Adrian, Andrea. Hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel 4219787.

MONTOYA, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/19|. Su hija Nany, su hijo politico Nicolas, su nieto Luciano, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MONTOYA, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/4/19|. Familia Saavedra, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Andrea en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------





LARREA, JUAN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/4/19|. Su esposa Cecilia Sandez de Larrea, sus hijos Nito, Pilili y Carlos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 21 hs en Pquia. Nuestro Señor de Mailin Bº Alte. Brown, al cumplirse 9 días de su partida.





Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









La Banda

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





PEREYRA, FERNANDO VÍCTOR (Q.E.P.D.) Falleció el 17/4/19|. Su esposa Perez Marta, sus hijos Natalia, Marcela, Marta, hijos políticos Rodolfo y Raul, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.

PEREYRA, FERNANDO VÍCTOR (RUSO) (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. ''Señor ya está ante tí, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno''. Su hermano Negro Pereyra y su cuñada Pichona, sobrinos: Tito, Mary, Pupy, Sebastián, Diego, Gaby, Nancy y Valeria Pereyra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, FERNANDO VÍCTOR (Q.E.P.D.) Falleció el 17/4/19|. Aliaga Automotores, Gerencia, Ventas, Administracion y taller participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Marta Cerrizuela y ruegan una oración en su memoria.





Invitación a Misa

----------------------------------------









Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------









Responsos

----------------------------------------









Traslado de Restos

----------------------------------------









Interior

----------------------------------------









Sepelios Participaciones

----------------------------------------





BEJA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Su esposa Rosa Montenegro, sus hijos Analia, Liliana, Jimena, hijos politicos, nietos y demás familiares sus restos seran inhumados hoy 11hs en el cementerio Cristo Redentor Fernandez. Servicio realizado por COCHERIA NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA, MARÍA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/4/19|. Su hija Lizet, su padre Pedro Sus hermanos Nélida, Patricia, Yohana, Jorge, su abuela Patrocina y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11hs en el cementerio Nueva Francia. Servicio realizado por COCHERIA NORTE La Plata 162. Tel. 4219787.





Invitación a Misa

----------------------------------------









Agradecimientos

----------------------------------------









Recordatorios

----------------------------------------





CANO, RAFAEL ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/06|. Querido papá conservamos de ti los mas hermosos recuerdos, guardamos en nuestra memoria tus grandes valores. Orgullosos de Ti, siempre estarás en nuestros corazones. Descansa en paz en paz con el Señor esperando la resurreccion. Su esposa, hijos, hijas y nietos, recordamos un año de tu partida. Las Termas.

LEDESMA, ÁNGEL DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 18/4/18| . Los Cercos, Dpto. Pellegrini, Santiago del Estero. Al cumplirse un año de tú partida, te recordamos tú familia. Vivirás por siempre en la Gracia del Señor. Tu esposa Apolonia Frías, hijos, hijos políticos y nietos.