“No hay reactivación y la inflación no se baja con este tipo de medidas”

Fotos OPINIÓN. “Las medidas son placebos, solo sirven como paliativos”.

18/04/2019 -

El economista Aldo Abram se refirió en diálogo con ELLIBERAL a los anuncios del Gobierno nacional e indicó que “no tiene ningún impacto en términos de reactivación, lo único que reactiva la economía es que se produzca, que se invierta más, que haya más financiamiento y todas las medidas que se están tomando claramente no apuntan a eso”.

Abram, agregó que el objetivo de los anuncios es “transferir ingresos entre sectores que puede ser porque el Estado va a tener que dejar de gastar en algunas cosas y esos sectores se van a ver perjudicados, y entonces va a gastar en otras. Pero hay un problema en términos de confianza en el futuro del país que es fundamentalmente por la incertidumbre electoral”. Puntualizó que “la realidad es que no hay reactivación, solamente se cambia en todo caso la composición de la demanda y nada más pero no aumenta la demanda o sea que tampoco aumenta la producción”.

A su vez, señaló que “respecto de la inflación, la inflación no baja con este tipo de medidas, nunca lo ha hecho, sino la verdad es que no habría inflación en el país desde hace muchísimo tiempo porque lo que hemos hecho es abuso de este tipo de medidas, solamente son como paliativos, placebos y trapitos fríos que se le ponen al paciente para que se sienta un poquito mejor”. Inflación rezagada Añadió que “la inflación la determinan desde el Banco Central y si bien empezaron en el sentido correcto, el plan éste tiene un problema: mientras la demanda de pesos está estable, funciona. Eso sucedió al principio, pero cuando la demanda de pesos se cae por algún motivo que es lo que pasó en febrero y marzo, automáticamente no tiene la capacidad de corregir ese tipo de demanda quitando oferta y así hemos tenido una depreciación del peso de alrededor del 15%”.

Sostuvo que esa depreciación ‘se va a sumar a la inflación que todavía no se observó, que no se reflejó en los precios que tiene que ver con la depreciación del peso del año pasado que fue muy fuerte y que estábamos viéndola reflejarse sobre todo en el sector de servicios a inicios de este año”.l