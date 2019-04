Coudet: “Con Centurión vamos a tomar un café”

18/04/2019 -

El entrenador de Rac i n g Cl u b , Ed u a r d o Coudet anunció que en los próximos días se reunirá “a tomar un café con (Ricardo) Centurión, pero no para tratar su tema laboral, porque ése es un caso cerrado”. De e s ta mane ra, y mientras el presidente de la institución, Víctor Blanco, está desarrollando un plan para reforzar el plantel con vistas a la próxima temporada y simultáneamente trabaja sobre la renovación del contrato de Coudet, el técnico busca cerrar en buenos términos su relación personal con Centurión. “Vamos a tomar un café con Centurión, porque no tengo ningún problema. Él me escribió y yo le respondí. Nos juntaremos tranquilos.

Pero del lado laboral tomé una decisión en su momento, convencido de lo que tenía que hacer, y ése es un tema cerrado”, le advirtió a Radio Mitre el entrenador racinguista. “Ricardo es parte de esto y nadie se lo puede quitar. No estuvo en la fiesta del campeonato porque antes hubo un tema mediático del que estoy al margen, pero es un buen chico y me gustaría que lo ayuden”, agregó. Y respecto de su continuidad en el cargo, anticipó que en cuanto puedan se van “a juntar con Blanco para hablarlo.

No hay apuro en definirlo por la relación que tenemos. El hincha está más ansioso que las dos partes, pero esto lo vamos a charlar tranquilos”. Y dejó un indicio sobre cuál será su futuro cuando manifestó sentirse ‘muy feliz en Racing’. “Y de todo lo que leí lo que más me puso contento es que Víctor declaró que Racing no necesita vender para sostener el plantel”, completó Coudet, seducido en ese aspecto por la búsqueda de nuevos objetivos con elementos a mano como para fortalecer el equipo. De esta manera, parece un hecho que el “Chacho“ Coudet seguirá siendo el entrenador de Racing Club al menos por una temporada más. l