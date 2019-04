“Las farmacias de Santiago no están incluidas en los descuentos del 70%”

18/04/2019 -

El presidente del Colegio de Farmacéuticos de Santiago del Estero, Hugo Navarro, se refirió a uno de los anuncios realizados por el Gobierno respecto de beneficios sociales que contemplan descuentos de hasta el 70% a beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de otros programas de la Anses como Hacemos Futuro y Proyectos Productivos Complemenarios.

En este sentido, indicó que “nosotros no recibimos ninguna comunicación oficial al respecto, por lo tanto las farmacias de Santiago no están incluidas”. Puntualizo que “me parece al menos raro que laboratorios realicen descuentos para este sector de hasta un 70% sin aportes por parte del Estado”. Se preguntó al respecto si “¿Cuál es el verdadero precio del medicamento? Son los laboratorios quienes los forman, no las farmacias”.

Añadió: “ ¿Por qué no realizan estos descuentos a toda la población? Son interrogantes difíciles de comprender, todavía pretenden que las farmacias sigan realizando aportes en una situación de quebranto para el sector”.l