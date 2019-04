Zamora, cauto tras anuncios, pidió que políticas nacionales “vayan en otro sentido”

-

Gerardo Zamora se mostró cauto luego de conocerse el paquete de medidas económicas lanzado por el Gobierno nacional este miércoles, tras un pico de inflación de marzo y que en el año supera más del 11%. Al respecto, indicó que en el Gobierno provincial serán ‘prudentes de no analizar nada hasta ver los resultados’.

En el actual contexto, el mandatario señaló que ‘la gran preocupación es la inflación. Estamos en uno de los niveles más altos desde el año 91 y eso es preocupante’, subrayó y alertó sobre la caída del consumo, del comercio y la pérdida del empleo. ‘Nosotros esperamos que al gobierno le vaya bien. Si las medidas que se toman son buenas, les va a ir bien a los argentinos y obviamente a los santiagueños. Pero vamos a ser cautos en analizar algo que recién se lanza’, señaló.

Luego de que el Gobierno nacional diera a conocer las medidas para frenar la inflación y motorizar el alicaído consumo, Zamora habló con los medios tras un acto en el Crease (Pág. 7) y dijo que aguarda que las políticas (nacionales) vayan en otro sentido, que consideró tendrían que apuntar a la producción, la actividad industrial y la actividad económica que genera bienes y servicios. Indicó que las políticas del gobierno de Cambiemos van en el sentido de “la cuestión financiera que genera dinero para generar dinero, sobre todo en términos especulativos, con altas tasas de interés y un gran endeudamiento que para nosotros es preocupante, porque tiene que ver con el efecto presente, sino para el futuro”.

Sin embargo, rescató: ‘Quiero darles tranquilidad a los santiagueños, de que somos una provincia ordenada, no tenemos deudas y mucho menos deudas en dólares; no tenemos déficit fiscal y vamos a mantener la misma prudencia por las consecuencias que tienen este tipo de medidas en los estados provinciales, que no tienen mecanismos generadores de base monetaria para poder sortear algún inconveniente y esto después trae graves problemas como lo hemos vivido en muchas etapas’.

Agregó que la Provincia mantiene ‘un plan de obras públicas para que no se caiga el empleo en ese sector, que dinamiza a la provincia y un fuerte trabajo social en todos los sectores, no solo en asistencialismo, sino también en emprendimientos y en construcción de viviendas; sin desatender todas las áreas de servicios, como salud y educación’. Por último, Zamora deseó unas Felices Pascuas a los santiagueños y expresó el anhelo de que sean “de felicidad para todos”.l