Consumidores locales: “Son pequeños parches”

18/04/2019 -

El titular de la Asociación en Defensa del Consumidor local (Adecse) Javier Alexandro se refirió a las medidas anunciadas por el Gobierno nacional e indicó que ‘no son una solución para la gran mayoría de la gente’. Agregó que ‘no hay medidas reactivadoras, son pequeños parches para tratar de pasar una etapa electoral, este tipo de medidas no conducen a ningún tipo de solución, no recomponen ingresos, no hay medidas reactivadoras y no hay solución para la gran mayoría de los consumidores y usuarios del país, no solucionan nada en el mediano y largo plazo, es algo momentáneo’.

Puntualizó que ‘se habla de congelamiento de precios, algo que ha sido muy criticado por este Gobierno pero desde el 8 de abril se está remarcando todo, porque obviamente eso ya está pactado con los sectores industriales porque ya ha habido subas en lo que son artículos de la canasta y de limpieza’. Para el dirigente, ‘son estrategias electorales, pretenden pasar estos 6 meses de crisis haciéndonos sentir una sensación de alivio cuando la inflación mes a mes es peor y abril superará el 4,7% de marzo por todos los aumentos fuertísimos que se vienen dando desde el 8 para solventar los próximos 6 meses’.l