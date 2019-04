La primera fecha ya tiene todos sus cruces definidos

18/04/2019 -

El Consejo Directivo de la Liga Santiagueña de Fútbol confirmó los cruces de la primera fecha de la Copa Santiago 2019 para las categorías Sub21 y Primera División, en la apertura de la temporada que iniciará el domingo 5 de Mayo. En esta oportunidad, la Copa Santiago 2019 tendrá un nuevo formato de disputa con 2 zonas de 9 equipos, cada una. En la Zona ‘A’ estarán Central Córdoba, Central Argentino LB, Comercio CU, Independiente de Fernández, Agua y Energía de La Banda, Banfield de La Banda, Instituto Santiago, Unión de Beltrán y Unión Santiago.

Por la Zona ‘B’ participarán Mitre, Sarmiento de La Banda, Estudiantes, Sportivo Fernández, Villa Unión de La Banda, Vélez de San Ramón, Defensores de Forres, Independiente de Beltrán y Güemes. La primera fecha de este certamen, que otorgará un cupo para el Torneo Regional Federal Amateur de Consejo Federal de AFA, tendrá los siguientes partidos: Central Córdoba vs. Mitre, Sarmiento de La Banda vs. Central Argentino de La Banda, Comercio Central Unidos vs. Estudiantes, Independiente de Fernández vs. Sportivo Fernández, Agua y Energía LB vs. Villa Unión LB, Banfield LB vs. Vélez SR, Instituto Dep. Santiago vs. Defensores de Forres, Unión de Beltrán vs. Independiente de Beltrán y Unión Santiago vs. Güemes.

Habrá cruces interzonales, etapas de semifinales y final con ventaja deportiva para aquellos equipos que sumen la mayor cantidad de puntos en cada uno de los grupos. La Copa Santiago finalizaría en el mes de julio. A continuación de la Copa Santiago 2019, se desarrollará el Torneo Anual 2019 con idéntico formato (es decir dos zonas de 9 equipos cada una) y con un pasaje al Torneo Regional Federal Amateur 2020. Esto asegura la posibilidad de tener, en primera instancia, cuatro cruces de los denominados “clásicos” en el año. l