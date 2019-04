Chelsea irá hoy por el pasaje a las semifinales ante su público

18/04/2019 -

Chelsea, de Inglaterra, con el delantero Gonzalo Higuaín que alterna titularidad con presencia entre los suplentes, será local hoy ante Slavia Praga, de República Checa, con la ventaja de haber ganado 1-0 en el cotejo de ida, en uno de los desquites por los cuartos de final de la Liga de Europa. El partido se jugará hoy desde las 16, como los restantes desquites, en el estadio londinense de Stamford Bridge, y con igualar el Chelsea habrá accedido a las semifinales de un torneo que suma nueve ediciones y que tiene como máximo ganador al Sevilla con tres títulos.

Atlético de Madrid es el actual campeón luego de haber doblegado en la final al Marsella de Francia, en Lyon por 3 a 0. El Nápoli la tiene complicada ante el Arsenal inglés, ya que cayó en Londres por 2 a 0. En cotejo entre españoles, Valencia, con el argentino Facundo Roncaglia como titular, tiene todo a su merced para ser semifinalista ante Villarreal (con los argentinos Ramiro Funes Mori, Santiago Cáseres y Mariano Barbosa) luego de ganar de visita por 3 a 1. Finalmente, el equipo alemán Eintracht Frankfurt (David Abraham) deberá trabajar y mucho para dejar en el camino a Benfica de Portugal (Eduardo Salvio, Germán Conti y Franco Cervi) ya que cayó en tierra lusitana por 4 a 2. En semifinales ya quedó establecido en el sorteo realizado en la sede de la UEFA que el vencedor de Chelsea vs. Sparta Praga irá ante el de Eintracht Frankfurt vs. Benfica y el de Nápoli vs. Arsenal contra el de Valencia vs. Sevilla. La final se jugará en el Estadio Olímpico de Bakú, en Azerbaiyán el próximo 29 de mayo. l